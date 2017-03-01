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Zuhal Olcay'dan Haluk Bilginer'e aldatma göndermesi

Oyuncu Zuhal Olcay, geçen hafta sonu Ataşehir’de sevenlerinin karşısındaydı. Zuhal olcay, konser sırasında Eriş Akman’la başrolünü oynadığı 1987 yapımı “Dünden Sonra Yarından Önce” filminin şarkısını da seslendirdi.Ünlü sanatçı, şarkıyı yorumlamadan önce üzerinden 13 yıl geçse de kalbinde derin bir acı bırakan eski eşi Haluk Bilginer tarafından aldatılma hikayesine de atıfta bulundu.

Hürriyet Haber
02 Mart 2017 - 17:27:26

 “Duymayan Kalmasın” programının haberine göre Zuhal Olcay’ın unutamadığı ihanet olayını “çok sıradışı bir hikaye... çok az insanın başına geliyor” diyerek esprili bir ifadeyle özetlemesi salondaki seyircileri uzun süre güldürdü ve “Bir kadın ve bir erkek evlenirler. Sonra adam daha genç bir kadın bulur. Olay bu... Ben de yaşadım” dedi.

Zuhal Olcaydan Haluk Bilginere aldatma göndermesi

Zuhal olcay’ın 1992 yılında Haluk Bilginer’le büyük bir aşkla yaptığı evlilik, 2004 yılında Bilginer’in ünlü popçu Aşkın Nur Yengi’yle yasak aşk yaşaması nedeniyle son bulmuştu. İki yıl sonra Haluk Bilginer’le evlenen Aşkın Nur Yengi’nin mutluluğu da 2012’de yine ihanet yüzünden bitmişti.  O günlerde aşkın nur yengi’nin kendisiyle aynı kaderi yaşadığı  hatırlatılıp ne hissettiği sorulduğunda ise Zuhal Olcay, “yuva yıkanın yuvası olmaz, ilahi adalet yerini buldu gibi atasözlerini söylemeyi istemiyorum ama herkesin bu tür deneyimleri yaşaması gerektiğine inanıyorum. ben bunları yaşadım çünkü...” demişti.

 

Aşkın Nur Yengiden cesur sahne kıyafetiAşkın Nur Yengi'den cesur sahne kıyafeti

 

Yayınlanma Tarihi : 01 Mart 2017 - 14:04:00
Etiketler: Zuhal Olcay , Haluk Bilginer , Aşkın Nur Yengi
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