Zuhal Olcay'a 'pis suratlı' cezası!

Sabah'tan Gülcan Demirci'nin haberine göre olay, Caddebostan Kültür Merkezi'nde 2009'da yaşandı.

X-Ray'dan sorumlu güvenlik görevlisi Akdoğan, güvenlik şeridinin altından geçtiği için durdurduğu Olcay'ın kendisine "Senin bu pis suratını görmek zorunda mıyım? Terbiyesiz" dediğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

Savcılık Olcay hakkında hakaretten iki yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi Olcay'ı 354 gün adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı günlük 30 liradan 10 bin 620 lira para cezasına çevirdi ve 24 ay taksitlendirdi.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, 5 yıl denetime hükmetti.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi de Olcay'a verilen cezayı oybirliğiyle onadı ve karar kesinleşti.