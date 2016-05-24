Zuhal Olcay - Mazlum Çimen aşkı belgelendi

Dört aydır birlikteler

Zuhal Olcay ile dört aydır birlikte olduğu ancak aşk iddialarını ısrarla reddettiği Mazlum Çimen, ilk kez yan yana görüntülendi. Çimen, kendisi hakkında “Yanımda görmüyorsanız iddialara itibar etmeyin” diyen Olcay’ın Zorlu PSM’deki konserindeydi.

Konser sonrası yemek

Ünlü balet, görüntü vermemek için mekana mal kabul bölümünden girip direkt kulise gitti. İkili gecenin sonunda da aynı yoldan Zorlu’yu terk ederek soluğu Mira Balık’ta aldı. Olcay ile Çimen’in basından kaçışı da bu yemekle sonuçlandı.