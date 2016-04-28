Zuhal Olcay ile Mazlum Çimen aşk yaşıyor

2004 yılında Haluk Bilginer’den boşanan Zuhal Olcay, eski balet Mazlum Çimen’le yeni bir aşka yelken açtı.

Dostlukları uzun yıllara dayanan çift, üç ay önce aşk yaşamaya başladı. Ancak ikisi de 58 yaşında olan Olcay ve Çimen, aşklarını gizlemeyi başardı. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, magazin basınına yakalanmamak için Olcay’ın Şile’deki eviyle Çimen’in Burgazada’daki evinde buluşmayı tercih etti.

Bugüne kadar habercilerin olduğu mekanlara gitmeyen sanatçılar, bu kuralı ise Olcay’ın yarın vereceği konserde bozacak. Çimen, yarın akşam sevgilisinin Hayal Kahvesi’nde vereceği konseri izlemeye gidecek.