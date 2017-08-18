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    Zuckerberg'den ırkçılıkla ilgili açıklama

    Hürriyet Haber
    18 Ağustos 2017 - 09:02Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 09:02

    Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, kişisel hesabından yaptığı bir paylaşımla ABD'nin Charlottesville kentinde başlayan şiddet olaylarına değindi ve ırkçılığın hala var olduğunu görmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

    Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, kendi hesabından, ABD'deki Charlottesville olaylarından hareketle yazdığı tahmin edilen bir paylaşımda bulundu.

    Mesajında Yahudi kökenli olmasına değinen Zuckerberg, dünyadaki nefretin kaynağını anlayamadığını söyledi: "Pek çok kişinin kendisine bu nefretin kaynağını sorduğunu biliyorum. Bir Yahudi olarak ben de hayatımın büyük bir kısmında bunu sorguladım. (…) Hala neo-Nazilerin ve beyazların üstünlüğünü savunanların yanlış yolda olduğunu, gün gibi ortadayken savunmak zorunda kalmak utanç verici."

    Zuckerberg'in iletisinde yer alan şu satırlar dikkat çekti: "Nefret duygusuyla doğmadık. Aşırılıkçı fikirlerle doğmadık. Belki tüm sorunları çözmeye kadir olmayabiliriz ama hepimiz elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz. Bence, nefret etmenin öğretilmesiyle ilgili her şeyi kültürümüzden çıkarmak için bir şeyler yapabiliriz."

    Charlottesville'deki şiddet olaylarına da değinen ve Facebook'un 'herkesin kendini güvende hissedeceği bir yer' olması gerektiğini söyleyen Zuckerberg, tartışmanın kültürün önemli bir parçası olduğunu, ancak sınırları olduğunu belirtti: "Bir kişinin diğerini olduğu şeyden ya da inandıklarından ötürü susturmaya çalışması ya da saldırması kabul edilemez."

    Etiketler: mark zuckerberg , facebook , ırkçılık
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