Zuckerberg Facebook’taki hisselerini satıyor

Sosyal iletişim devi Facebook’un kurucusu ve CEO’su olmasının yanı sıra ayrıca dünyanın en zengin beşinci kişisi de olan Mark Zuckerberg, önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde şirketteki hisselerinin yüzde 18’ini satmayı planlıyor.

Facebook tarafından yapılan açıklamada Zuckerberg’in 35 ila 75 milyon hissesini satacağı belirtildi. Şirketin şu anki piyasa değeri dikkate alındığında 75 milyonluk hisse satımı yaklaşık 12,8 milyar dolara denk geliyor.

33 yaşındaki Zuckerberg ile eşi 32 yaşındaki Priscilla Chan’in şu an 72,4 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Çift Aralık 2015’te yaptığı açıklamada şirketteki hisselerinin çoğunu hayır işleri için zaman içerisinde satacaklarını duyurmuştu.