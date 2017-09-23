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Zücaciye fuarına 98 ülkeden geldiler

Hürriyet Haber
23.09.2017 - 21:13 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 21:13

BU yıl 28’incisi düzenlenen Uluslararası Ev Eşyaları&Lifestyle Fuarı Zuchex’te 98 ülkeden alım heyeti katıldı.

21 Eylül’de açılan fuarda bugün son gün olduğunu anlatan Life Media Genel Müdürü Fatih Bağcı, “Ev tekstilinden elektrikli ev eşyalarına, çatal bıçak, tencere gibi çelik gruplarından yüzlerce çeşit porselen grubuna kadar binlerce ürünün beğeniye sunulduğu fuar ile ‘Satın Almacı Eşleştirme Programı’ katılımcı ve ziyaretçilerin binlerce satın almacı arasından en doğru kişiyi bularak birebir görüşme yapmalarına ve yeni iş bağlantıları kurmalarına da olanak sağlandı” dedi. Cam, porselen, seramik, metal, plastik, ahşap sofra ve mutfak eşyaları, hediyelik süs eşyaları, küçük ev aletleri ve endüstriyel mutfak ürünlerini içine alan zücaciye sektörü ticaret hacmi olarak ülke ekonomisinde büyük bir yer kaplıyor. Türkiye 2016 yılında gerçekleştirdiği 3.9 milyar dolar ihracat ile dünyada 6. sırada. Ortalama 70 ülkeye ihracat yapılıyor. Sektörde yaklaşık 300 bin kişi istihdam edilirken, irili ufaklı 5 bine yakın firma bulunuyor. Avrupa’nın 3’üncü dünyanın 4’üncü büyük fuarı Zuchex’e, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Avrupa’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Türk Cumhuriyetlerine büyük bir katılım sağlanıyor.

Etiketler: Uluslararası Ev Eşyaları&Lifestyle Fuarı Zuchex , Fatih Bağcı , gazetehaberleri
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