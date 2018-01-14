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    Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

    Hürriyet Haber
    14.01.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:

    TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 95’inci yıl dönümünde İzmir Karşıyaka'daki kabrinin başında anıldı.

    14 Ocak 1923 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini yuman Zübeyde Hanım için Karşıyaka’daki kabri başında anma töreni düzenlendi. Anma törenine kentteki resmi kurum ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu da katıldı.

    Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

    Çoğunluğu kadınlar olmak üzere çok sayıda İzmirlinin ilgi gösterdiği tören, Zübeyde Hanım’ın kabrine çelenklerin sunulmasıyla başladı. Türkegül Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada Türk tarihinin en büyük devlet adamını yetiştiren Zübeyde Hanım’ı ölümünün 95. yılında bir kez daha saygı ve özlemle andıklarını söyleyip, "Ne mutlu ki ona, erken yaşta babasız büyüttüğü bir evlada vatan sevgisi, insan sevgisi yanında bir millete önderlik yapacak özgüveni ve cesareti vermeyi başarıp, Türk ordusuna ve dünyaya armağan etti" dedi.

    Zübeyde Hanım kabri başında anıldı

    İçerisinde bulunduğumuz Ortadoğu coğrafyasında komşularımızın gıpta ile baktığı çağdaş bir ülkenin bireyleri olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Türkegül Kocaoğlu, "Sevgili Zübeyde Hanım, senin çocukların olarak bizler sevgili oğlun Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda ve bunun en doğru yol olduğunu bilerek ilerlemekte ve azimle yürümekte kararlıyız. Çünkü gelecek nesillere aydınlık ve çağdaş bir Türkiye bırakmak boynumuzun borcudur" dedi.

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