ZTE'den yepyeni bir telefon daha: ZTE Blade Z Max!

ZTE, giriş seviyesi bütçe dostu akıllı telefonlar serisine yeni bir üye daha ekledi. ZTE Blade Z Max modeli 6 inç ekranı, çift kamerası ve yüksek kapasiteli bataryasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Başta da belirttiğimiz üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ZTE Zmax Pro gibi Blade Z Max da başarılı özellikleri uygun fiyata sunmasıyla öne çıkıyor. Zmax Pro 100 dolarlık fiyat etiketine sahipti ve yeni halef modelse 129 dolar. Yine pahalı gibi gelebilir ancak piyasadaki çoğu modele göre oldukça makul bir fiyat.



Adında geçen Max kelimesine uygun olarak oldukça büyük bir cihaz olan Blade Z Max, full HD çözünürlükte 6 inç bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 435 işlemciden alan ürün, 2 GB RAM ve SD kart ile artırılabilir 32 GB dahili depolama alanına sahip. Arka tarafta 16 MP ile 2 MP çözünürlüğünde sensörlere sahip bir çift arka kamera kurulumu bulunuyor ve portre çekimlerinde iyi kareler yakalanması sağlanıyor. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğe sahip. Qualcomm Quick Charge 2.0 destekli 4080 mAh batarya, arka tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu ve Android 7.1.1 Nougat ürünün diğer özellikleri arasında yer alıyor.

ZTE Blade Z Max resmi çıkışı ise 28 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.