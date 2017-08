"Zorunlu trafik sigortasındaki artış enflasyonun 2 katı”

“BU ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI İLE AÇIKLANAMAZ BİR ARTIŞ”

Esnafın ödediği zorunlu trafik sigortasının her ay yüzde 1,5 artmasının günümüz koşullarında ne enflasyon oranıyla ne de faiz oranıyla açıklanabileceğini ifade eden Palandöken, “Ekonomik göstergeler her geçen gün daha iyiye gidiyor. Dolar kuru düşüyor, enflasyon ve işsizlik düşmeye başladı ama zorunlu trafik sigortasında zaten yıllık yüzde 12 olan zam oranı yüzde 18’e yükseltildi. Bu artış, hiçbir ekonomik göstergeyle açıklanamaz. Bu zam oranı bu şekilde devam ettikçe bir süre sonra tavan fiyat uygulamasının bir anlamı kalmayacak” şeklinde konuştu.

“SİGORTASIZ ARAÇLARI SİGORTALAMAK İÇİN ÇABA HARCANMALI”

Sigorta şirketlerinin sigortasız araçları sigortalamak için bir çaba sarf etmediklerini ve trafikteki her 4 araçtan 1 tanesinin sigortasız olduğunu söyleyen Palandöken, “Sigorta şirketleri, sigortasız binlerce aracı sigortalamak için bir çaba göstermeyip sigortalı araçlara yükleniyor. Oysa sigortasız binlerce araç yaban kazı gibi trafikte dolaşırken sigortalı olan araçların üzerine gitmenin kimseye faydası dokunmaz. Acilen bu artış oranı enflasyon oranına geri çekilmeli ve sigortasız araçlar tespit edilerek bunlar bir an önce sigortalanmalıdır. Çünkü trafikte kayıtlı her 4 araçtan bir tanesi sigortasız” sözlerine yer verdi.