Zorunlu tayin edilen öğretmenlere ikinci şans

Yönetmeliğe göre, çoğu İç Anadolu ve Karadeniz bölgesine zorunlu gönderilen öğretmenler, görev yaptıkları il dışındaki diğer illere 8-12 Eylül arasında tayin isteyebilecek. Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin, "İl dışına sürgün edilen öğretmenlerimizin, tayin istedikleri yerlerde açılan kontenjanlara ve hizmet puanlarına göre istediği yerde görev yapacak. Hepsi istedikleri ilde görev yapamayabilir, kimisi sürgün edildiği yerde kalabilir" dedi.

Diyarbakır başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde daha önce kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında açığa alınıp büyük bölümü daha sonra görevlerine iade edilen ve bir süre öncede yaklaşık 1000’i il dışına zorunlu yer değişikliği kapsamında gönderilen öğretmenlere Milli Eğitim Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile yeni yer değişikliği olanağı verildiği belirtildi. Bu yönetmelikte il dışına zorunlu yer değişikliği kapsamında gönderilen öğretmenler için, "Soruşturma sonucunda görev yerleri; il dışına değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ile il içinde değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye, ilçe içinde değiştirilenler ise daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan (yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren) 3 yıl geçmeden yer değiştirme isteğinde bulunamayacak" maddesi yer aldı.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’E GÖNDERİLDİLER

Yetkililer, zorunlu yer değişikliği kapsamında il dışına gönderilen öğretmenlerin görev yaptıkları il ve okul ile ilişiklerini kesmeye başladığını ve gittikleri yerde 8-12 Eylül tarihleri arasında yeniden yer değişikliği başvurusu yapabileceklerini belirtirken şöyle dedi:

"İl dışına gönderilen öğretmenlerin çoğu Niğde, Afyonkarahisar, Kastamonu, Yozgat, Çorum, Amasya, Konya, Karaman ve Sinop gibi illere gönderilmişti. Bu öğretmenler gittikleri yerlerde yeniden yer değişikliği talep edebilecek. Ama daha önce yayınlanan yönetmeliklere göre görev yaptıkları il ve ilçelere gelemeyecekler. Onlara yakın il ve ilçelere tayin isteyebilecekler."

Eğitim-Sen Diyarbakır 1 No’lu Şube Başkanı Abbas Şahin ise, Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte yer alan maddenin daha önceki yönetmeliklerde de yer aldığını ancak bu dönem ’Sürgün’ olarak değerlendirdikleri bu kadar yoğun zorunlu yer değişikliğinin yapıldığı döneme denk geldiğini anlattı. Şahin, şöyle dedi:

"Bölgeden giden arkadaşlarımızın sayısı 1000’in üzerindeydi. Tunceli’de, Valiliğin girişimi ile 50 öğretmenin il dışına gönderilmesi durduruldu. Elazığ’da ise, zorunlu yer değişikliğinin tamamıyla durdurulduğunu öğrendik. Ancak, bunlara rağmen yaklaşık 1000 öğretmen arkadaşımız sırf sendikal çalışmalarından dolayı sürgün edildi. Giden öğretmenlerin hapsi istedikleri yerlere gelemeyebilir. Açılan kontenjan ve puanlarına göre tercih ettikleri yerlerde görev yapabilir. Kimisi sürgün edildiği yerde kalabilir."