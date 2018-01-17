Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

AA
17.01.2018 - 09:55 | Son Güncelleme:

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190 bin lira olarak belirlendi.

Hazine Müsteşarlığının, "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Buna göre, sigortaya konu asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.

 Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi. 

Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu.

Etiketler: Tutar
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri