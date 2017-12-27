Zorluklara inat 11 milyar

2017’nin ilk 6 ayında İstanbul’da 6 yeni konut projesine başlayan Sur Yapı, Antalya’daki 8 milyarlık kentsel dönüşüm projesi ile atağa kalktı. İstanbul, Antalya ve Bursa’da yer alan 16 farklı projede 23 bin 400 konut ve 11 milyarlık portföye ulaşan şirket, AVM ve enerji sektörlerindeki yatırımlarıyla 2017’de 1.2 milyar TL’lik ciro elde etti. 2018 yılında ise 1.7 milyar TL ciro hedefi koyduklarını belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “15 Temmuz hain darbe girişimi dahi bizim azmimizi ve geleceğe güvenimizi kıramadı. Aksine gayretimizi arttırdık. İstihdam, ciro ve yatırımda 2016’ya kıyasla 2 kat büyüdük. 2016 ciromuz yaklaşık 650 milyondu. Türkiye için üretmenin faydasını gördük. 2017 yatırım yılıydı, 2018 üretim ve satış yılı olacak” dedi.

1800 KONUT VE OFİS SATTI

Ocak ayında kara bulutları dağıtmak için kampanya atağı başlattıklarını belirten Elmas, “Herkesin umutlarının zedelendiği, endişelerin arttığı günler yaşadık. Bu dönemde hem sektör hem ülkemiz için elimizi, gövdemizi taşın altına koyduk. Ardı ardına 3 kampanya duyurduk. Bin 800 konut, ofis ve dükkan satışı yaptık” dedi. 2018 yılında Sancaktepe ve Ümraniye’de konut ve ticari alanlardan oluşan iki yeni proje yatırımı gerçekleştirileceklerini belirten Elmas, yaklaşık 500 konut inşa edeceklerini ve 750 milyon lira yatırım yapacaklarını ifade etti. 1’i Bursa, 3’ü İstanbul’da 4 AVM yatırımları olduğunu belirten Elmas, ayrıca Antalya ve İzmir’de önümüzdeki yıllarda iki

yeni AVM planladıklarını ifade etti.

Antalya’nın Kepez-Santral bölgesinde kentsel dönüşüm kapsamında 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir inşa ettiklerini belirten Elmas, “Antalya’da tahminlerimizin çok ötesinde büyük bir ilgiyle karşılandık. 40 bin civarında ön talep gelince ön satış sürecine başladı. Sadece Antalya değil Türkiye’nin 81 ilinden ve 39 farklı ülkeden talep aldık. 8 yılda 19 bin bağımsız birim hayata geçecek. Proje süresince Antalya’da doğrudan ve dolaylı her yıl 5 bin kişi istihdam edilecek” dedi.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI YOLDA

2018’de alternatif finans modellerinin gelişeceğine dikkat çeken Elmas, “2018 gayrimenkul sertifikalarının daha aktif kullanıldığı bir yıl olacak. Biz en az 3 projemizde 200 milyon TL’lik sertifika ihracı düşünüyoruz. Antalya’daki kentsel dönüşüm projemiz ve İstanbul’daki 2 projemizde bu uygulamayı denemeyi düşünüyoruz” dedi. Ekim ayından itibaren konut faizi oranlarının yüzde 1’in üzerine çıkmasının satışları olumsuz etkilediğine dikkati çeken Elmas, bankaların konut kredisi vermek istememesinin yılbaşından bu yana sektörün cirosunu yüzde 10 geriye çektiğini ifade etti. Elmas, maliyetlerdeki yüzde 22’lik artışın da konut fiyatlarına yansıyacağını dile getirdi.