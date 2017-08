Zorlu PSM ajandanızı ele geçirecek

TÜRKİYE’DE İLK DEFA

Müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group ilk defa Türkiye’de! Şaşırtıcı ve heyecan verici interaktif performanslarıyla Blue Man Group; 13 Şubat-4 Mart 2018 tarihleri arasında 24 performansla Zorlu PSM’de olacak.

ÜÇ FESTİVAL, TEK ADRES

Zorlu PSM’nin müzik haricinde çeşitli yan etkinliklerle mekânın tamamını festival ruhuna bürüyen MIX Festival, bu sezon 15-16 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek. Festivalin açıklanan ilk isimleri arasında; Selda Bağcan & Boom Pam, Modestep (Live), Electro Deluxe, The Wedding Present, Cem Adrian, Goose, Mustafa Özkent, Kabus Kerim, Manuş Baba, Slam, Jakuzi, Motorama, Gökçen Kaynatan, Donae’o, Dagamba, Son Feci Bisiklet, SX, She Drew The Gun, Dudu Tassa&The Kuwaities, Akın Sevgör ve The Away Days yer alıyor. Zorlu PSM Caz Festivali ise bu sezon The Australian Pink Floyd Show, Gregory Porter ve Stacey Kent’in de aralarında bulunduğu pek çok ismi ağırlayacak. Dünyanın en ünlü elektronik müzik, yaratıcılık ve teknoloji festivali Sónar Istanbul ise 30-31 Mart 2018 tarihlerinde... Festival programı daha sonra açıklanacak.

BOŞ YOK!

Zorlu PSM’nin bu sezonki ‘tekil’ konserleri ise adeta müzik maratonu gibi gerçekleşecek: BRIT Awards sahibi İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Tom Odell 23 Eylül’de; etkileyici sözler ve zarif yorumuyla Michael Kiwanuka 27 Eylül’de; elektronik müzikte ezberleri bozarak kendi özgün tarzını ortaya koyan prodüktör Nicolas Jaar 3 Ekim’de; Marlene Dietrich’e benzetilen sesi ile büyüleyen Fransız şarkıcı Patricia Kaas Atlantis Yapım işbirliğiyle 26 Ekim’de; electro-pop ve techno’nun dinamik ikilisi HVOB ve Winston Marshall 27 Ekim’de; sesinde Fas ve İran’ın kültürel mirası gizli, müzisyen Mor Karbasi 16 Kasım’da; İngiliz elektronik müzik grubu Lamb ise 4 Aralık’ta Zorlu PSM Ana Sahne’de dinleyicilerle buluşacak!



BİTMEDİ, DAHASI VAR!

Zorlu PSM, 5. sezonunda alışkanlık yaratan etkinlikleri sürdürmeye devam ediyor. Dev ekranda film gösterimiyle eş zamanlı olarak film müziklerinin canlı seslendirildiği Movies in Concert serisi bu sezon, ‘La La Land’, ‘Harry Potter ve Felsefe Taşı’, ‘The Lord of the Rings – Return of the King’ filmleriyle sürecek.

Vestel Gururla Yerli konserlerinde; Gökhan Türkmen, İlhan İrem ‘Hep Bir Ümit Uğruna’, Burhan Öçal & İstanbul Oriental Ensemble, Cem Adrian, Emre Altuğ, Yeni Türkü, Fazıl Say & Nicolas Altstaedt ‘4 Cities’, Ahmet Aslan, Nazan Öncel, Cenk Eren ve Ümit Besen sevenleriyle bir araya gelecek.

Yerli sahnenin müzisyenlerinin ağırlandığı ‘Lokalize’ serisi kapsamında; Hey! Douglas, Kökler Filizleniyor, Agabando, Son Feci Bisiklet, The Away Days, In Hoodies, Al’York, İnsanlar, Korhan Futacı & Kara Orkestra, Nihil Piraye, Deniz Tekin, Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars, Gevende, Roadside.Picnic ve Gökhan Türkmen Akustik etkinliklerine ev sahipliği yapılacak.

Zorlu PSM’nin en özel sahnesi ‘Studio’da bu sezon ağırlanacak ilk isimler arasında; Japon post rock grubu MONO haricinde Roni Size, Portico Quartet, Brazzaville, John Maus, Aeroplane, Betoko, ADULT ve techno’nun önemli isimlerinden Pig & Dan, Coyu, Christian Smith ve Matrixxman yer alıyor.

Dünyanın önde gelen sanat kuruluşlarından Royal Opera House ve Moskova’nın ikonik sanat topluluğu Bolshoi Ballet temsillerinin gösterimlerinin izlenebileceği Zorlu PSM’de bu sene kendi prodüksiyonu olan oyunların yanı sıra İstanbul’daki 19 farklı topluluğunun toplam 31 oyunu izleyiciyle buluşacak. Zorlu PSM bu sezon çocuklara yepyeni bir festival armağan ediyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu çatısı altında gerçekleşecek olan Zorlu Çocuk Sanat Festivali sömestr boyunca çocukları ağırlayacak.

‘Future Tellers / Gelecek Anlatıcıları’ sergisi ise 13 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Digi.logue Space’te düzenlenecek.