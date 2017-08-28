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    Zorlu Plaza üniversite oluyor

    Hürriyet Eğitim
    28 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 09:57

    Türkiye’nin ilk gökdelenleri arasında yer alan Avcılar’daki Zorlu Plaza bir vakıf üniversitesine satıldı. Plazaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Eğitim ve Hukuk alanında öğrenci alınması hedefleniyor.

     

    2008 yılında Meslek Yüksekokulu ile kurulan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 2011 yılında lisans bölümlerini de açarak Avcılar’da devasa bir yatırımla yükseköğretim hayatına büyük katkılar sağlamaya başladı.

    Kısa sürede 3 fakülte, 2 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul ve 3 enstitü programı ile 23 bin öğrenciye ulaşan İGÜ, eğitim alanında yaptığı yatırımlarıyla hızlı ve sağlam adımlarla ilerleyerek gelişimine devam ediyor.

    Son olarak Zorlu Holding’in Avcılarda bulunan plazası, etrafındaki arsaları ve binaları satın alan İGÜ, bu yatırımını eğitim, sağlık ve hukuk alanında değerlendirmeyi hedefliyor.

    Yaptığı yeni yatırımlarıyla ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, YÖK’te 6 senedir açılması beklenilen Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Hukuk Fakültesi’ne 2018-2019 eğitim-öğretim yılı içerisinde tamamlanacak onay süreci ardından öğrenci almayı planladıklarını belirtti.

    ‘YÖK Başkanı Sn. Prof. Dr. Yekta Saraç’ın yükseköğretim alanında yapmış olduğu devrim niteliğindeki yenilikçi uygulamalarıyla, Türkiye’nin yükseköğretimdeki kalite anlayışı dünya standartlarına doğru yükselmeye başlamıştır’ diyen Abdülkadir Gayretli, bu anlayış doğrultusunda öğrenciler için daha çağdaş, teknolojik ve bilimsel öğrenim hayatı oluşturacak yatırımlar yaptıklarını dile getiriyor.

    Gayretli; öğrencilere ayrılan sosyal ve spor alanları, Arge ve teknolojik çalışma alanları ile her öğrenciye düşen açık ve kapalı alanlarını arttırmak için satın aldığı Zorlu Plaza’yı Türkiye’nin en büyük ve donanımlı kampüs ortamına dönüştüreceklerini ifade ediyor.

    Etiketler: Zorlu Plaza , İstanbul Gelişim Üniversitesi , eğitim
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