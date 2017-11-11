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Zorlu Enerji, Pakistan'da güneş santrali için önlisans aldı

AA
11.11.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin, Pakistan'da geliştirmek istediği güneş enerjisi santrali için Pakistan Alternatif Enerji Geliştirme Komisyonundan önlisans aldığı bildirildi.

Zorlu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimde, söz konusu önlisansın şirketin yüzde yüz bağlı ortaklığı Zorlu Enerji Pakistan tarafından alındığı belirtildi.

Açıklamada, Zorlu'nun Pakistan'ın Sindh bölgesinde bulunan mevcut Jhimpir sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı güneş enerjisi santralinin toplam 30 megavat kurulu güce sahip olacağı kaydedildi.

Şirketin aynı sahada 56,4 megavat kurulu güçte rüzgar santrali olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Zorlu Enerji Pakistan, ülkenin Sindh bölgesinde bulunan mevcut Jhimpir sahasında hibrit olarak geliştirmeyi planladığı 30 megavatlık güneş enerji santrali projesi için Pakistan Alternatif Enerji Geliştirme Komisyonundan önlisans almıştır. Kurulması planlanan hibrit santral ile rüzgar ve güneşten aynı anda elektrik üretilerek ulusal şebekenin daha verimli kullanılması amaçlanmaktadır. Bu proje aynı zamanda Pakistan'ın rüzgar ve güneşten elektrik üreten ilk hibrit projesi olacaktır."

Etiketler: güneş enerjisi santrali
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