Zorlu dönemi birlik ve bütünlük içinde aşacağız

Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, “TSK’nın tüm kahraman ve fedakar mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.