MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Zorlu dönemi birlik ve bütünlük içinde aşacağız

    Zorlu dönemi birlik ve bütünlük içinde aşacağız

    ANKARA
    31.08.2017 - 23:12 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 23:12

    GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, “Bütün zorlu süreçler gibi içinden geçmekte olduğumuz bu zorlu dönemi de birlik ve bütünlük içinde aşacağından hiç şüphe duymadığımız milletimiz, aydınlık yarınlara güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edecektir” dedi.

    Orgeneral Akar, Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde Kurban Bayramı mesajı yayımladı. Ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitler ile ebediyete intikal eden gazileri rahmet ve minnetle yad eden Akar, “TSK’nın tüm kahraman ve fedakar mensupları ile kıymetli aile fertlerinin, şehit ve gazilerimizin değerli yakınları ile hayatta olan kahraman gazilerimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Hulusi Akar , genelkurmay
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri