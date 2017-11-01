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    Zorla evlendirilen gelinin intikamı! Katliam yaptı

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 07:51 | Son Güncelleme:

    Pakistanlı bir kadın, zorla evlendirildiği kocasına ve ailesine servis ettiği lassiye (şekerli ayran) zehir karıştırınca 15 kişi öldü.

    Yaklaşık 2 ay önce ailesi tarafından zorla evlendirilen 21 yaşındaki Asiye Bibi, sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ve teyzesi cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

    Evlendirildikten kısa süre önce kaçan ama ailesi tarafından tekrar teslim edilen Asiye Bibi'nin kocasının sütüne geçtiğimiz hafta zehir karıştırdığı, ancak kocasının bu sütü içememesi üzerine zehri bir lassiye karıştırıp ona ve ailesine servis ettiği bildirildi.
    Kıdemli polis memuru Üveyis Ahmed, zehirlenme sonucunda 15 kişinin öldüğünü, 12 kişinin de kaldırıldıkları hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

    Pakistan'da zorla ve küçük yaşta evlendirmelerin yaygın olduğu ve kadınların bu duruma karşı mücadele verdiği, ailelerin de kızlarının kendilerine eş seçmesine karşı çıktığı belirtiliyor.

    Etiketler: Evlilik
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