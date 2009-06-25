Zordur bu işler

Gökmen Avcı yazıyor

Son zamanlarda gelişen olaylara ve transferlere bakılınca, “ACAYİP” durumlar göze çarpıyor.

Şampiyon takım denilince, akla başarılı futbolculardan oluşan, iyi yönetilen bir takım akla geliyor.

Öyle mi? dersiniz.

BEŞİKTAŞ bu sene ŞAMPİYONLAR LİGİ’nde, yani AVRUPA’nın en PRESTİJLİ SAHNESİNDE BOY GÖSTERECEK.

Bu bakımdan BEŞİKTAŞ, yerli ve yabancı futbolcular için, teknik direktörler için, önemli bir TERCİH sebebidir.

Ama

Takımı yarı yoldan teslim alıp ŞAMPİYON yapıp, FORTİS TÜRKİYE Kupasını da alan Teknik Direktör Mustafa DENİZLİ, yeni sezon için PEK BİR GÖNÜLSÜZ. “Beni Azat Etseniz Çok Sevinirim.” edasında.

Yarattığı SPEKÜLASYON ile “Yılın En Çok Ses Getiren Transferi” unvanını alan Mehmet TOPUZ, önce “BEŞİKTAŞLIYIM” dese de, son olarak “FENERBAHÇELİ” oldu. Tercihini bu yönde kullandı.

Satış listesindeki Nihat KAHVECİ de, BEŞİKTAŞ’a dönmeyi düşünmediğini bildirdi. Bu durum KULÜP için bir YIKIMdı aslında.

Ardından Gökhan ZAN, sessiz sedasız GALATASARAYlı oldu. Gerçi BEŞİKTAŞ, Gökhan ZAN’ı çoktan gözden çıkarmış. Öyle diyorlar.

Gözden çıkarılan diğer futbolculara ise görünürde talipler yok. Sadece BOBO için bir teklif varmış.

Sonuçta görünen şu ki; Şampiyon olan BEŞİKTAŞ’a gelmek isteyen yok. Kalmak isteyen yok. Şampiyon takımın futbolcularına da çok fazla talip yok.

Gelelim FENERBAHÇE’ye.

Teknik direktör sorunu resmi olarak çözülebilmiş değil. Ama iş paraya kaldığı için öyle veya böyle halledilir.

Yerli transferde de problem yaşamıyor. Fotoshop ile de olsa başka takımın formasını giymiş oyuncuyu yarın saatte ikna edip, kendi formasını giydirebiliyorlar. Taraftarı ile barıştırmasını da becerebiliyorlar.

Ama şu ana kadar taraftarının daha önceden alıştığı ve bu sezonda beklediği BÜYÜK bir transferi hala yapamadı.

Aziz YILDIRIM bu seneyi boş geçmez. Yakında BOMBA PATLAR.

GALATASARAY’da durum farklı.

RIJKAARD ile takımı iyi bir teknik direktöre teslim etti, birkaç futbolcu transfer etti ama, camianın ve taraftarın beklentileri hala devam ediyor.

SERVET gidiyor, Gökhan ZAN geliyor. Yerini doldurabilir mi? Çok ama çok zor. Kulübün kasası biraz dolar o kadar.

Tehlikeli olan ise ARDA’nın durumu. FENERBAHÇE Başkanı olmayacağını bilse bile ÇILGIN BİR TEKLİF yaptı.

“ARDA’yı vereceğinizi söyleyin, fiyatı siz belirleyin. ARDA'yı ben ikna ederim.” dedi.

Aziz YILDIRIM bombanın pimini çekti ve ortaya attı. Şimdi uzaktan seyrediyor.

Bomba patlamasa bile, PSİKOLOJİK bir tahrifat yaratacağı muhakkaktır.

Adnan POLAT ve Yönetimini zora soktu yani.

Evet, bu sezon GALATASARAY transferleri sessiz sedasız yaptığı ve basını çok iyi atlattığı için, Taraftar BOMBA TRANSFER beklentisini hala koruyor.

Sessizce bekliyor.

Şampiyon olmak zordur. Onu korumak daha zordur.

Şampiyonluğa oynayacak takımı yaratmakta zordur.

Bu işler gerçekten çok zordur.