Zor günler geride kaldı

2012 yılında işadamı Yusuf Day ile nikah masasına Nefise Karatay 2015 yılında anne olmuştu. Maya adında bir çocuğu olan çift kızlarının ikinci yaşını ailesi ve yakın dostlarının katıldığı bir partiyle kutladı.





Ailesiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşan Karatay, altına 'Benim can parçam tam iki yıl önce bugün seni kucakladım, yüreğim yeryüzündeki en güzel sevgiyle doldu, evlatmış onun adı yokmuş ötesi.. Canıma can, ömrüme ömür katansın, iyi ki varsın... Allah bize daha nice mutluluklarını yaşatsın. Seni çok seviyoruz gözbebeğim' notunu düştü.





ZOR GÜNLER GERİDE KALDI

İşadamı Yusuf Day ve Nefise Karatay zor günleri geride bıraktı. Yusuf Day, geçtiğimiz yıl Bodrum'da 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra-Ceyda Ersoy ile bir teknede görüntülenmişti. Yusuf Day, görüntülenmesinin ardından “Bana tuzak kurdular, tekneye gelmeyi onlar istedi” açıklamasını yapmıştı. Araları açılan çift zor günlerin ardından kızları için tekrar barışma kararı almıştı.