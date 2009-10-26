Fatih Kaya yazÄ±yor Rahat ve keyifli bulurum...Â

Yeni arkadaÅŸlÄ±klar ve sÄ±cak tartÄ±ÅŸmalar...Â

AynÄ± ÅŸekilde geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda ki yorgunluk, Ã¼Ã§ puanÄ±n verdiÄŸi sÄ±caklÄ±k ile huzur verici oluyor...

Bu tarz deplasmanlar bir nevi meditasyon gibi oluyor...Â



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Denizli'yi sezon Ã¶ncesi hem sahiplendim, hem de sert eleÅŸtirdim...

YÃ¶netimin yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ±n bedelini Ã¶dedi...

Hoca'nÄ±n hatalarÄ± yok muydu? Tabii ki var. Ve halen de bazÄ± hatalarÄ±nÄ± devam ettiriyor...

HatalarÄ± kadar asÄ±l konu Denizli'nin kendine olan gÃ¼ven kaybÄ±ydÄ±...

Ve taraftarÄ±n bunu haddinden fazla hissetmesi...

GeÃ§en sezon sÃ¼rekli olumlu mesajlar verip, inancÄ±mÄ±zÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±ran Denizli, yeni sezon da bunu hiÃ§ yapmadÄ±...

Almanya'da yeniden kendini gÃ¶steren gÃ¼Ã§lÃ¼ izlenimi onun adÄ±na bembeyaz bir sayfa aÃ§tÄ±...



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EskiÅŸehir maÃ§Ä±na Ã§Ä±karken, zorunlu revizyondan Ã¶nce teknik ve soÄŸukkanlÄ± olan savunmamÄ±z, revizyon sonrasÄ± sert ve panik iÃ§indeydi...

Ä°brahim KaÅŸ'Ä±n mÃ¼cadeleci ruhunu Ã§ok severim. Tam tersi savruk ve panik futbolunu sevmem...

MaÃ§ta yaptÄ±ÄŸÄ± basit hatalar 3 puana engel olabilirdi...

DiÄŸer tarafta, Ä°brahim Toraman gÃ¶sterdiÄŸi liderlik, KaÅŸ'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± toparladÄ±...Â Â

YaptÄ±ÄŸÄ± kritik mÃ¼dahaleler Ã§ok yerindeydi...

Rakibin iki santraforunun olmamasÄ± da BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n avantajÄ±ydÄ±...

Youla ve Ãœmit Karan olsaydÄ±, maÃ§Ä±n gidiÅŸatÄ± daha deÄŸiÅŸik olabilirdi...Â Â

BeÅŸiktaÅŸ golÃ¼ bulabilirdi. Ancak olmadÄ±...

'Beceriksizlik'

MaÃ§ genel hatlarÄ±yla ilk yarÄ±da vasat ve beceriksiz hamleler ile sona erdi...



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Ä°kinci yarÄ± BeÅŸiktaÅŸ adÄ±na en doÄŸru hamle, Erhan GÃ¼ven'in oyuna girmesi ile Ekrem'in hÃ¼cumun soluna geÃ§mesiydi...

Ä°lk yarÄ±da Tello ve Tabata ikilisi isteneni tam olarak veremedi...

Mustafa Denizli'de iki oyuncu arasÄ±ndan tercihini Tello'dan yana kullandÄ±...

AslÄ±nda tam tersi olsaydÄ± ve Tabata oyunda kalsaydÄ±, Ekrem ve Bobo'yu hÃ¼cumda daha verimli kullanabilirdi...

Nihat demiyorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Nihat kendini henÃ¼z takÄ±ma adapte edemedi...

Ä°steÄŸini ve hÄ±rsÄ±nÄ± takdir ediyorum. Ancak, son vuruÅŸlarÄ±nda ki beceriksizliÄŸi bunu aÃ§Ä±kÃ§a bize gÃ¶steriyor...

Nihat asla bu deÄŸil...

Devam edersek...

Tello'nun oyun kurucu pozisyon da istenileni veremediÄŸi kanÄ±sÄ±ndayÄ±m...

Oyun kurma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yerine, arkasÄ±na bile bakma gereÄŸi duymadan kendisine pozisyon yaratmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor...

AynÄ± bir kanat oyuncusu!

ÅžaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Senelerce alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± oyun stilini sergiliyor...

Burada Tello'yu ne kadar suÃ§layabiliriz. AyrÄ± bir tartÄ±ÅŸma konusu...

GeÃ§elim...

Ä°lk yarÄ± baÅŸlarken, tribÃ¼nde EskiÅŸehir taraftarÄ±nÄ±n yorumu dikkatimi Ã§ekti...

"70. dakikadan sonra oyundan kopuyoruz"...

Aynen dediÄŸi gibi maÃ§Ä±n son Ã§eyreÄŸinde ki yorgunluk, EskiÅŸehirspor adÄ±na kendini gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±...

Ä°ÅŸte tam da bu dakikalarda Elsaka ve Vucko'dan kurulu aÄŸÄ±r defans, sÃ¼ratli hÃ¼cum gÃ¼cÃ¼ ile devrildi...

Ekrem'in fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± kadar, savunmanÄ±n ve kaleci Ivesa'nÄ±n hatalÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± golÃ¼ hazÄ±rladÄ±...



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"Beceriksizlik" kelimesinin damgasÄ±nÄ± vurduÄŸu bir karÅŸÄ±laÅŸma sonucu, kara kartal kazanmayÄ± bildi...

YanÄ±ldÄ±m, Ã§Ã¼nkÃ¼ daha rahat geÃ§eceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum...

Belki de beni yanÄ±ltan BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n gol ayaklarÄ±nÄ±n yeteneklerini bir tÃ¼rlÃ¼ sahaya yansÄ±tamamalarÄ±...

Ã‡Ã¶zÃ¼mÃ¼ getirecek isim Mustafa Hoca ve futbolcular...

Mutlaka bu negatif Ã¶zelliÄŸimizin sonunu getirmeliyiz...

Aksi durumda ilerleyen haftalarda puan kaybÄ± yaÅŸarÄ±z...



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3+1



AnkaragÃ¼cÃ¼, Wolfsburg, Trabzonspor + Manchester United...



Neden 3 + 1?

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n 4 karÅŸÄ±laÅŸma iÃ§inde kaybetme toleransÄ± sadece Man Utd maÃ§Ä±nda var...

DiÄŸer karÅŸÄ±laÅŸmalar da kesinlikle hanesine toplamda 9 puan yazmalÄ±...

Bu gÃ¼Ã§ var...

Devler Lig'i ve TÃ¼rkiye Ligi'nde iddianÄ±n devam etmesi iÃ§in ÅŸart olan tablo bu!



Not:

BeÅŸiktaÅŸ yÃ¶netiminin bu sezon yaptÄ±ÄŸÄ± en akÄ±llÄ±ca hamle, GÃ¶khan Zanâ€™Ä±n sÃ¶zleÅŸmesini uzatmamaktÄ±râ€¦

DÃ¼n bir kez daha buna ÅŸahit oldukâ€¦

GÃ¶khan Zanâ€™Ä±, Ferrari ile kÄ±yaslayan sevgili spor yazarlarÄ±na selam olsun!