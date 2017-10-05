Zor döneme rağmen kardeşliğimiz sürecek

RUHR Bölgesindeki birçok kentin Türkiye’de kardeş şehirleri var, Marl kenti de bunlardan biri. Marl, Kuşadası ile 2000 yılından beri kardeş kent, şimdiye kadar iki kent arasında öğrenci değişiminden kültürel etkinliklere kadar birçok alanda işbirliği yapıldı. Ne var ki, son yıllarda Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginlik, kardeş kentleri de zor durumda bırakıyor.

Marl ile Kuşadası, bu zorluklara karşın ilişkisini ve işbirliğini sürdürmeye kararlı. Hafta sonunda Marl’ın halk eğlencesine katılan Kuşadası Belediye Başkan yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ile Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, iki kentin kardeşliğini ve işbirliğini sürdüreceğini vurguladı.

‘YURTTA BARIŞ DÜNYADA BARIŞ’

Her yıl iki Almanya’nın birleşme günü 3 ekimde düzenlenen etkinliğe bir standla katıldıklarını belirten Şerifoğlu, Marl ile şimdiye kadar çok verimli işbirliği yaptıklarını anlattı. Şenlikte kısa bir konuşma da yapan ve davet için teşekkür eden Şerifoğlu, Atatürk’ün, “Yurtta barış, dünyada barış” sözüyle konuşmasını bitirdi.

Marl’ın SPD’li Belediye Başkanı Werner Arndt ise, hükümetlerin geçici, ama Türkler ve Almanların arasındaki dostluğun kalıcı olduğunu söyledi. Arndt, Kuşadası ile işbirliği sayesinde kent halkının Türkiye’yi ve insanlarını daha yakından tanıma imkanı elde ettiğini belirtti. Gelecek yıl Kuşadası’na bir gezi planladıklarını bildiren Arndt, ayrıca yeni ortak projeler gerçekleştirmeyi de istediklerini söyledi.