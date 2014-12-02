Zor beğenirim

Şu sıralar başrolünde oynadığı “Figüran” filmiyle adından söz ettiren Aktaş, çekimin ardından moda ve alışverişle ilgili soruları yanıtladı.



ANNEM İLLE DE DOLABIMA

EL ATMAK İSTİYOR

Evde giysi düzeniniz nasıldır?

- Kışın yazlıkları, yazın da kışlıkları ulaşamayacağım, yani elimin altında pek olmayan bir yere ayırıyorum. Genel olarak düzenliyim. Fakat bazen aradığım şeyi bulamadığım oluyor. Çünkü annem ille de dolabıma el atmak istiyor. Kendisi fena halde titiz. Aradığımı bulamayınca bütün dolabı indirdiğimi söyleyebilirim.

Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

- Spor şık ya da spor klasik diyebiliriz. Daha genç, taze olmayı seviyorum. Tabii, bu yerine göre farklılık da gösterebiliyor.

Alışverişe hangi sıklıkta çıkarsınız?

- Alışveriş tutkunu biri değilim. Her şey spontan gelişiyor. Bazen bir programa göre olabiliyor. Mesela canlı yayın ya da özel bir davet varsa, o davetlere özel kostüm için alışverişe çıkmaya ihtiyaç duyduğum oluyor.

“Almayacağım” deyip sözünüzü tutamadığınız ve sürekli aldığınız bir parça

var mı?

- Olmaz mı! Gözlük ve ayakkabı. Hele ki ayakkabılar. Artık odama sığmıyorlar.

Gözlük ve ayakkabı dışında en çok ne satın alırsınız?

- Parfüm ve bluz.

Alışverişe arkadaşlarıyla mı yoksa tek çıkanlardan mısınız?

- Aslında tek başına daha keyifli oluyor. Ama ben kararsız bir insan olduğum için yanımda bir arkadaşa ihtiyaç duyuyorum.

En iyi alışveriş arkadaşınız kim?

- Yakın dostum Roni ve Gamze ile çok keyifli alışveriş deneyimleri yaşıyorum.

UCUZ DURAKLARIM

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

Dokunarak, giyip deneyerek alanlardan mısınız, yoksa internet kuşu musunuz?

- İnternetten pek alışveriş yaptığım söylenemez. Genelde görmek isterim. Ama artık bedenimi tanıdığım için bazen denemeden alıyorum.

Gizli alışveriş rotalarınız var mı?

- Hayır yok. Çoğunlukla spontan geliştiği için her bölge olabilir. Bazen farklı bir amaçla geçtiğim bir sokakta tesadüfen görüp bir şey beğenip almışlığım da vardır.

Ucuz alışveriş duraklarınız nereler?

- Kesinlikle alışveriş merkezleri. Rekabet ortamı oluştuğu için çok güzel indirimler yakalanabiliyor aslında.

Yeni sezondan almak istediğiniz neler var?

- Hoşuma giden, şık ve rahat bulduğum çok şeyi almak istiyorum. Çok zor beğeniyorum ve genelde modaya göre değil de mutlu hissettiğim tarza göre hareket ediyorum. Ben kendime neyi yakıştırıyorsam ve ne ile rahat hissediyorsam onu giymeyi tercih ediyorum.

Giysilerinizi paylaşır mısınız? Kankayla gardırop arkadaşlığınız var mıdır mesela?

- İnsanın kıyafetleri özel olmalı ve bu anlamda paylaşım da sadece özel dostlarla olmalı...