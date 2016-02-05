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Zoolander 2'nin galasında şıklık yarışı

Beyazperenin ünlüleri Londra'daki galada buluştu. Yönetmenliğini Ben Stiller'ın üstlendiği Zoolander 2'nin İngiltere galası Leicester Meydanı'ndaki Empire Sineması'nda yapıldı. 

Hürriyet Haber
04 Ağustos 2017 - 10:03:44

Hem yönetmen hem de başrol ekibinde yer alan Stiller başta olmak üzere filmin kadrosundan Penelope Cruz, Owen Wilson gecede hazır bulundu. Ünlülerin kırmızı yerine mavi halıda yürüdüğü galada şıklık yarışı yaşandı. 

 Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Gecenin en çok dikkat çeken ismi İngiliz TV ünlüsü Millie Mackintosh oldu. William Vintage imzalı siyan bir gece elbisesi giyen MacKintosh hem yürürken hem de poz verirken yırtmacı yüzünden zor anlar yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, elbisenin eteğine hakim olmakta güçlük çekti.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Filmin başrol oyuncusu Penelope Cruz ise geceye Versace tasarımı gümüş rengi elbisesiyle katıldı. Meslektaşı Javier Bardem ile evli olan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Cruz'un formda görüntüsü göz doldurdu.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Cruz, mavi halıda yürürken uzun süre fotoğrafçılara poz verdi. Kenarda durup kendisine seslenen bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren İspanyol oyuncu, bol bol da imza dağıttı.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Penelope Cruz, kıyafet seçimi ve onu ustaca taşıyışıyla da hem hayranlarından hem moda eleştirmenlerinden tam not aldı.Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Galanın en şık konuklarından biri de Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Natalie Dormer oldu.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

 Galanın en şık konuklarından biri de model Lara Stone oldu. Stone geceye gümüş renginde mini elbisesiyle katıldı.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Filmi hem yöneten hem de başrolerden birini üstlenen Ben Stiller, ekip arkadaşı Owen Wilson ile birlikte. Zoolander 2 filminde aralarında Kim Kardashian, Demi Lovato, Macaulay Culkin, Billy Zane'in de bulunduğu birçok kişi de renk katıyor.

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Ünlü konuklar mavi halıda selfie çekmeyi de ihmal etmedi.

MACERA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR 

Zoolander 2nin galasında şıklık yarışı

Komedi tarzındaki Zoolander'ın ilki 2001 yılında çekilmişti. Kahramanımız Derek, uzun bir aradan sonra yeni maceralarıyla geri dönüyor. Ünlü bir model olmaya çalışan Derek  bu defa Hansel ile birlikte farklı markaların yüzü olmaya soyunarak yepyeni bir rekabetin alevini harlamanın peşindeler. Fakat rakip firmalarının reklam yüzü olan ikili, bu defa gönülsüz bir rekabetin kucağına düşerler. 

 

 

 

 

Yayınlanma Tarihi : 05 Şubat 2016 - 09:58:00
Etiketler: zoolander2 , penelope cruz , javier bardem , millie mackintosh , ben stiller , owen wilson
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