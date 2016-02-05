Zoolander 2'nin galasında şıklık yarışı

Hem yönetmen hem de başrol ekibinde yer alan Stiller başta olmak üzere filmin kadrosundan Penelope Cruz, Owen Wilson gecede hazır bulundu. Ünlülerin kırmızı yerine mavi halıda yürüdüğü galada şıklık yarışı yaşandı.
Gecenin en çok dikkat çeken ismi İngiliz TV ünlüsü Millie Mackintosh oldu. William Vintage imzalı siyan bir gece elbisesi giyen MacKintosh hem yürürken hem de poz verirken yırtmacı yüzünden zor anlar yaşadı. 26 yaşındaki oyuncu, elbisenin eteğine hakim olmakta güçlük çekti.
Filmin başrol oyuncusu Penelope Cruz ise geceye Versace tasarımı gümüş rengi elbisesiyle katıldı. Meslektaşı Javier Bardem ile evli olan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Cruz'un formda görüntüsü göz doldurdu.
Cruz, mavi halıda yürürken uzun süre fotoğrafçılara poz verdi. Kenarda durup kendisine seslenen bazı hayranlarıyla fotoğraf çektiren İspanyol oyuncu, bol bol da imza dağıttı.
Penelope Cruz, kıyafet seçimi ve onu ustaca taşıyışıyla da hem hayranlarından hem moda eleştirmenlerinden tam not aldı.
Galanın en şık konuklarından biri de Taht Oyunları (Game of Thrones) dizisiyle tanınan Natalie Dormer oldu.
Galanın en şık konuklarından biri de model Lara Stone oldu. Stone geceye gümüş renginde mini elbisesiyle katıldı.
Filmi hem yöneten hem de başrolerden birini üstlenen Ben Stiller, ekip arkadaşı Owen Wilson ile birlikte. Zoolander 2 filminde aralarında Kim Kardashian, Demi Lovato, Macaulay Culkin, Billy Zane'in de bulunduğu birçok kişi de renk katıyor.
Ünlü konuklar mavi halıda selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
MACERA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR
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