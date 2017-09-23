Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Zonguldak'ta çekildi... Bu fotoğrafın anlattığı çok şey var

    Zonguldak'ta çekildi... Bu fotoğrafın anlattığı çok şey var

    Cüneyt ÖZFİDAN (DHA)
    23.09.2017 - 16:20 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 16:20

    Zonguldak'ın Kilimli İlçesi Gelik Beldesi'nde maden işçileri, kömür karası iş elbiseleriyle bindikleri halk otobüsünde, koltuklar kirlenmesin diye ayakta yolculuk etti. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf, sosyal medyada ilgi gördü.

    Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan 6 maden işçisi, akşam saatlerinde iş çıkışı yerin metrelerce altında çalıştıkları kömür karası iş elbiseleriyle evlerine gitmek için halk otobüsüne bindi. Kilimli İlçesi'ne gitmek isteyen işçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle  5 kilometrelik yolu ayakta gitti. Bu sırada arka koltuklardan birinde oturan Aslı Ertürk isimli kadın ise cep telefonuyla o anları fotoğrafladı. Ertürk'ün sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf, büyük ilgi gördü.

    İşçilerin bu davranışı, Manisa'nın Soma İlçesi'nde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen 301 işçinin öldüğü maden faciasından yaralı kurtulan Murat Yalçın'ın ambulansa bindirilirken hemşireye 'Çizmelerimi çıkarayım mı?' diye sorduğu anı akla getirdi.

    Etiketler: Zonguldak , madenci , Otobüs
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri