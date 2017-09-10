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    Zonguldak’a tatile giden gurbetçi, evinde ölü bulundu

    Yeliz ALAGÖZ / ZONGULDAK (DHA)
    10.09.2017 - 18:45 | Son Güncelleme: 10.09.2017 - 18:45

    Almanya’da yaşayan 63 yaşındaki Ekrem G., tatil için gittiği Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’ndeki evinde ölü bulundu.

    ALMANYA’daki yakınları, bir süre önce Zonguldak’a tatile giden Ekrem G.’den haber alamayınca, aynı ilçede oturan tanıdıklarından yardım istedi. Çay Mahallesi’ndeki evine giden arkadaşları, Ekrem G.’yi yerde hareketsiz yatarken buldu. Eve gelen sağlık ekipleri Ekrem G.’nin kalp krizinden öldüğünü belirledi. Ölüm haberini alan yakınları, Almanya’dan Zonguldak’ın Çaycuma İlçesine giderek cenazeyi teslim aldı. Ekrem G., ilçeye bağlı Karakoç Köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

    Zonguldak’a tatile giden gurbetçi, evinde ölü bulundu

    Etiketler: ALMANYA , Ekrem G. , gurbetçi
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