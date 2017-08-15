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    Zonguldak plajında kumsaldaki kirlilik arı sokmalarına neden oluyor

    Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 14:18Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 14:18

    ZONGULDAK’ın mavi bayraklı tek plajı Kapuz'da artan arı sokma şikayetleri üzerine açıklamada bulunan idari sorumlu Mustafa Kaya, sahile gelenlerin tuvaletleri kullanmamasından şikayet etti. Kaya, "Her gün 2-3 bin kişi plajımızda var ama maalesef tuvaletlerimiz bomboş. Arı sokmaları vakaları geliyor. Arı dağda, kırda, çimende olur. Maalesef arı kumsala kadar geldi" dedi.

     

    Hergün binlerce insanın denize girerek serinlediği, kentin en göze plajlarından Kapuz'da halk son zamanlarda yaşanan arı sokmalarından yetkililere şikayette bulunmaya başladı.

    Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği 230 metre uzunluğundaki plajın idari sorumlusu Mustafa Kaya, sahile gelen halkın bıraktığı çöpler ve tuvalet ihtiyaçlarını tuvalette gidermemeleri nedeniyle arı ve sineklerin kumsalda insanları rahatsız ettiğini söyledi.

    Temizlik görevlilerinin sahili temizlediğini ancak insanların plajı temiz bırakmaları gerektiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:
    "Denize kesinlikle herhangi bir kanalizasyon sızma olayı yok. İnsanımızdan şunu istiyoruz. Tuvaletlerimiz mevcut. Arıtma tesisimizde çalışıyor. Ama lütfen tuvalet ihtiyaçlarınızı tuvalette kullanın. Denizimizi biz kirletmediğimiz süre içerisinde denizimiz çok temiz. Buna özen göstermemiz lazım. Her gün 2-3 bin kişi plajımızda var ama maalesef tuvaletlerimiz bomboş. Arı sokmaları vakaları geliyor. Arı dağda, kırda, çimende olur. Maalesef arı kumsala kadar geldi. Neden? Kumsalda karpuz yenilirse bu karpuzlar düzgün şekilde çöplere atılmazsa bu hayvan gelecek. Kovmak istediğin zaman da sizi ister istemez sokacak."

     

     

    Etiketler: zonguldak , plaj , arı , sokması
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