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    Zonguldak - Ereğli karayolunda heyelan... Yol kapandı

    Gürkay GÜNDOĞAN/KOZLU (Zonguldak) (DHA)
    09.02.2018 - 10:25 | Son Güncelleme:

    Zonguldak - - İstanbul karayolunda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi.ÿYamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

    Zonguldak- İstanbul Karayolu’nun 10’uncu kilometresinde bugün saat 06.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Bir süre önce çift şeritli yol genişletme çalışması yapılan karayoluna, dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları düştü. Karayolunun Zonguldak istikameti ulaşıma kapandı. Heyelanın trafiğinin sakin olduğu bir saatte yaşanmasının, olası bir facianın önüne geçtiği belirtildi. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı karayolunu ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı.

    Zonguldak - Ereğli karayolunda heyelan... Yol kapandıKarayolları Kastamonu 15. Bölge Müdürü Hüsamettin Özendi, heyelanın olduğu bölgede inceleme yaptı. Heyelana anında müdahale ettiklerini ifade eden Özendi, "Ekiplerimiz hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Müdahalemizi yaptık. Sevindirici taraf, Allah’a şükür can kaybı olmadı. Kimsenin burnu kanamadı. Büyük kaya parçaları var. Bunları kırıyoruz. Bu şekilde çalışmamız halinde, en geç 1 haftada yolu temizleriz" dedi.

    Zonguldak - Ereğli karayolunda heyelan... Yol kapandıAracıyla yoldan geçen Serkan Akgöz (22) ise sabah geldiklerinde yolun kapandığını gördüklerini ifade ederek, "Yol trafiğe kapanmış. Araçlar tek şeritten ilerliyor. Burası İstanbul yolu. Yukarıda hastane var" diye konuştu.

    Zonguldak - Ereğli karayolunda heyelan... Yol kapandı

    Etiketler: heyelan , Zonguldak , Ereğli , son dakika
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