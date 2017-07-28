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    Zonguldak Belediyesi önünde şüpheli çanta paniği

    DHA
    28 Temmuz 2017 - 19:35Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 19:35

    ZONGULDAK’ta, belediye önüne bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan çantadan yerel gazeteler çıktı.

    On Temmuz Mahallesi Acılık Caddesi’nde bulunan Zonguldak Belediyesi önündeki yolda refüj üzerine bırakılan çantadan şüphelenenler polise ihbarda bulundu. Polis, çantanın etrafına emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Cadde, araç ve yaya trafiğine kapatılırken, bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek yaklaştığı çantayı fünye ile patlattı. Çantadan kağıt ve yerel gazeteler çıktı. Bu sırada şerit arkasında toplanan kalabalık cep telefonlarıyla polisin çalışmasını görüntülemeye çalıştı. Polis, kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmanın ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Patlatılan çanta, incelenmek üzere emniyete götürüldü.

    Etiketler: zonguldak , bomba paniği , belediye
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