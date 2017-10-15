Zombiye dönüştüren uyuşturucu Türkiye’de görüldü! Flakka nedir?

Flakka, asıl adı 'sentetik katinon' olan ve toplum içerisinde banyo tuzu olarak bilinen uyarıcıdır. Görünüm olarak tuz tanelerine benziyor ve tıpkı diğer uyuşturucular gibi kullanılıyor. Amfetamin tarzında uyarıcıların ortaya çıkardığı fiziksel ve psikolojik etkileri bulunan Flakka, euphoric uyarıcıların yeni versiyonları arasında yer alıyor. Bu sentetik madde, kullanan kişiye anormal bir güç veriyor. Yüksek miktarda dopamin salgılatıyor ve vücut ısısını aşırı derecede artırıyor.

Etkisi ortalama 4 ila 8 saat arası devam eden Flakka, bedene girdiği andan itibaren halisünasyonlar ve saldırganlık hissiyatını ortaya çıkarıyor. Alpha-PVP adı verilen bir kimyasalın ana bileşeni olduğu madde, en az kristal meth ya da kokain kadar zararlı. Uzun dönemli kullanımında da böbreklerin iflas etmesine sebep olabiliyor.



Flakka kullanımının Delirium denen ve nadir olarak görülen aşırı güçlü yan etkide kaygı, halüsinasyonlar, disoryantasyon, yüksek vücut ısısı, ağrıya / acıya duyarsızlık ve hiper-saldırganlık görülüyor. Videolarda görüntülenen zombi etkisi ve et yeme gibi semptomların ise henüz bilimsel bir dayanağa sahip olmaması sebebiyle neticelenmediği belirtiliyor.