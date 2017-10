'Zombi hapı' dünyaya yayılıyor

Amerika Miami'de 2012'de Rudy Eugene adlı bir adam bir evsizin yüzünü yemeye başladı. Polis geldiğinde, Rudy Eugene, kurbanının yüzünün yüzde 80'ini yemişti. Polisin uyarılarına rağmen yamyamlığı devam eden katil, vurularak öldürüldü. Otopsi sonucu Rudy Eugene'nin Amerika sokaklarında "Ivory Wave", "Vanilla Sky", "Bliss" ve "Purple Rain" adıyla satılan sentetik uyuşturucunun (uyarıcı) etkisi altında olduğu saptandı.

Posta'nın haberine göre; bu uyarıcı piyasaya 2011'de sürülmüştü. 2011'de Indiana'da bir adam bir yolun kenarında bir bayrak direğine tırmanıp ve yoğun trafiğin bulunduğu bir caddeye atlamıştı. Pensylvania'da bir başka adam manastıra girip rahip bıçaklamıştı. West Virginia'da bir kadın çırılçıplak soyunmuş, cildinin altında bir şey olduğunu sandığı için kendini parçalamıştı.

Bu üç olayda da failler yeni sentetik uyarıcının etkisi altındaydı. Bu uyarıcıyı alanların vücut ısısı hızla yükseliyor, bu nedenle insanlar bir şeyin kendilerini yaktığını düşünüp ya soyunuyor ya da derisini yüzmeye çalışıyordu. 2012'de İstanbul Taksim'de de uyuşturucu etkisi altında olan bir adam Atatürk anıtına çırılçıplak çıkıp kendini aşağı atmıştı. O dönem bu sentetik uyarıcı Türkiye'de yaygın olmadığı için adamın ne kullandığı anlaşılamadı. Ama son bilgiler ışığında bu adamın da aynı sentetik uyarıcının etkisi altında olduğunu söyleyebiliriz.

ÖNCELERİ YASALDI

Bu uyarıcı, uzun süre Amerika'da yasal olarak satıldı. Çünkü içindeki maddelerin kullanım oranı, yasal sınırların altındaydı. Bu maddenin adına 'Beath Salt'(banyo tuzu) denildi. Çünkü şekli banyo tuzu gibiydi. Çin'de üretiliyor ve bir dozu sadece 25 dolara satılıyordu. Rude Eugene olayından sonra Louisiana Toksik Maddeler Merkezi Müdürü Mark Ryan, New York Times'a 'zombi hapının' nasıl üretildiğini anlattı ve yetkilileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DOZAJI ARTIRDILAR

Yazıda hap olarak adlandırdığımız bu uyarıcı, toz halinde ve sıvı halde kullanılıyor. Uyuşturucu tacirleri bu ilacın içerindeki maddelerin miktarıyla oynayabiliyor. Daha önce kişiler kendisine zarar verirken Rude Eugene olayında olduğu gibi başkalarına zarar vermeye başlamıştı. Yine Miami'de bir evsiz sağa sola saldırınca polis müdahale etmişti. Evsiz, polis ekiplerine direnip "I will eat you all" (Hepinizi yiyeceğim) diye bağırmış ve bir polisin elini ısırıp ciddi şekilde yaralamıştı. Baltimore'da Morgan State Üniversitesi'nde okuyan biri, oda arkadaşına saldırıp, öldürmüş ve beynini, kalbini yemişti. Yine bir kişi saldırıya uğramış, yanında taşıdığı biber gazı sayesinde sadece yanağından yaralanarak kurtulmuştu. Bu olayların hepsinde saldırganlarda bu uyuşturucu maddeye rastlanmıştı. Yani tacirler uyuşturucunun dozuyla oynamış ve insanları birer zombiye dönüştüren formüle ulaşmıştı.

YAMYAMA DÖNÜŞÜYOR

Uyuşturucu, beyindeki insan olma özelliğini, "ben" durumunu yok edip, hayvani iç güdüleri ortaya çıkarıyor.Kalp atışı aşırı artıyor, duygular çok güçleniyor, kişi kendini bir süper kahraman gibi hissediyor. İlaç, kişinin ruh halini düzenleyen hormonları baskı altına alıyor ve kalıcı hasarlara, kalp yetmezliğine hatta tek kullanımda bile ölüme sebep olabiliyor. Bazı vakalarda kişilerin zihinsel faaliyetlerini kalıcı olarak kaybettiği görülmüş.