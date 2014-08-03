Ziynet Los Angeles'a davet edildi

ZİYNET Sali, yurtdışına açılıyor. Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki Golden Savoy’da bir araya geldiği Grammy ödüllü Amerikalı müzisyen Akon’la ortak bir çalışma yapmak için anlaştı. Sali’nin şarkılarını dinleyen ve video kliplerini izleyen Akon, onu birlikte şarkı yapmak için Los Angeles’a davet etti. Sali’yi çok beğendiğini söyleyen ünlü yıldız, “Yorumculuğundaki sıcaklık ve romantizm beni çok heyecanlandırdı. Akdeniz sıcaklığını hem sesinde, hem ruhunda yaşayan bir kadın. Bunu yansıtan bir şarkı yapabiliriz” dedi. Birçok ödülü bulunan Akon, daha önce dünyaca ünlü yıldızlar Eminem ve David Guetta ile de çalışmış ve şarkıları dinlenme rekorları kırmıştı.

