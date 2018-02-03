Duyan oraya gidiyor

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'de, bazı eserler halen ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ankara'dan "Doğu Ekspresi" ve turlarla Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin gezdikten sonra, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri'ni geziyor.

Kış ayının gelmesiyle Kars'a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani Örenyeri'ni gezerek fotoğraf çektiriyor. Ani'ye ilk defa gelen bazı vatandaşlar daha önceden gelmedikleri için üzüntülerini dile getirerek, herkesi bu güzellikleri görmeleri için davet ediyor.

"Dünya kenti" Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi "Ebul Menucehr Camisi", "Amenaprgiç Kilisesi", "Ani", "Ani Katedrali", "Dikran Honentz Kilisesi", "Abugamir Pahlavuni Kilisesi" gibi eserler yoğun ilgi gösteriyor.

"Turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı"

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Ani örenyerindeki karşılama merkezi, donatı alanları, Kazı Evi ve benzeri yapı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde sürdüğünü söyledi.

Ani örenyerine gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sene çok ciddi bir turist sirkülasyonu var. Kış sezonunda Doğu Ekspresi ile Kars'a yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Kars'ın tarihini, Sarıkamış'ı, Çıldır Gölü'nü görmek için yoğun bir şekilde Kars'a geliyorlar. Gelen turistler mutlaka Ani'yi de görüyorlar turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı. Aynı hareketliliği inşallah önümüzdeki aylarda da görürüz. Ani'deki bu hareketlilik Ani'nin biraz daha hızlı restorasyonu koruma amaçlı imar planı kapsamındaki karşılama merkezinin tamamlanmasına da hızlı bir şekilde sebep olacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

Alp, ziyaretçilerin Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi başta olmak üzere, Fethiye Cami, Büyük Katedral, resimli kilise yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken yapılar olduğunu belirtti.

"Bu vatanı gezmek lazım her yerinde ayrı bir cennet ayrı bir güzellik var"

Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen öğretmen Merve Karaca Kars'ı çok beğendiklerini ve bir daha gelmek istediğini ifade ederek, "Doğu Ekspresi ile 25 saat süren bir yolculukla geldik çok memnun kaldık, çok güzeldi bir daha olsa yine yaparım. Kars'ın bu kadar güzel olduğunu bu kadar beklemiyordum özellikle Ani'yi yıkıntı olarak düşünmüştüm ama baya ayakta kalan yapılar var. Uzun yıllar bu eserlerin ayakta kalması bizi çok etkiledi ve çok beğendik." dedi.

"Türkiyem hakikaten muazzam bir yer ama burası olağanüstü"

İstanbul'dan gelen Doktor Rıdvan Seven ise ilk defa Kars'a geldiğini ifade ederek, "Bu yaşta geldiğim için çok üzgünüm yani çok daha önce gelmem gerektiren bir yerdi burası. Türkiyem hakikaten muazzam bir yer ama burası olağanüstü gerçekten. Herkes gelip görmeli burayı, burası görülesi bir yer. Ani Antik Kent muazzam bir yer inanılmaz." ifadesini kullandı.

Ziyaretçilerden Mehlika Afra Cebeci Türkiye'de cennet mekanlar olduğunu far kedip gezmeye karar verdiğini ve yer olmadığı için aylar öncesinde Doğu Ekspresi'nden yer ayarladıklarını anlatarak, "Çıdır Gölü'nde kızaklarla kaymak çok güzeldi, Ani'nin de küçük bir yer olduğunu düşünüyorduk böyle güzel bir yerle karşılaşacağımızı tahmin etmiyorduk burası muhteşem gerçekten. Biz hep Avrupa'yı gezmişiz hep dışarıda güzellikleri aradık ama önce bu vatanı gezmek lazım heryerinde ayrı bir cennet ayrı bir güzellik var." şeklinde konuştu.



