Ziya Tacir'in People's Paleces sergisi açılıyor

Sergide yer alacak işleri hakkında sanatçı; ‘”Çalışmalarımda mimari açıdan önemli metropollerinin sunduğu manzaralar, sanayi ve üretim tesislerinin sunduğu durumunu fotoğraflarken siyasi ve kültürel tarihinden gelen eski dokuları, mimaridetayları izleyiciye aktarmaya özel önem veriyorum. Stockholm ve Moskova metro Kimliği’ başlıkları ile mimari arasında daha yakın bir ilişki kurabilmesi için bu kez terkedilmiş mekanlardan çıkararak canlı ve sürekli gelişen iki metro ağının içerisine dahil etmeyi istedim. Mimari yapılar ve birbirinden farklı üslup ve anlayışlar ile gelişen bu iki metro ağı sisteminin fotoğrafları tıpkı canlı birer organizma gibi. Dahil olduğu zamanın siyasal ve kültürel dinamiklerini gelenek ve modernlik karşıtlığında barındırıyor ve bizzat kendi sanat eserine dönüşmüş kamusal alanları da kullanarak yapıların iç ve dış mekanları, günümüz görüntüler öncelikli olarak yer almaktadır. Binaların mevcut fotoğraflarıyla izleyiciyi ‘Kültürel Kimlik’ ve ‘Kentoluşturduğu kimlik kodlamalarını izleyiciye aktarıyor.”





Sergi 5 -19 Eylül tarihlerinde gezilebilecek.