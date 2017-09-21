Zirvenin sahibi oldu

Meryem; tüm kişilerde 5,42 reyting ve 17,35 izlenme payı, AB'de 7,98 reyting ve 23,43 izlenme payı ve ABC1’de ise 6,96 reyting 19,94 izlenme payı ile tüm programlar arasında birinci oldu.

Sosyal medyada da #mutluol hastagi ile en çok konuşulanlar arasında yer alan Meryem, Türkiye gündeminde TT listesinde birinci sırada yer aldı.

Meryem yeni bölümü ile Çarşamba akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!