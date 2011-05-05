Varyap Meridian'ın zirvesi satışa sunuluyor

GAYRİMENKUL Oskarları olarak bilinen 'International Property Awards 2010'da Dünyanın En İyi Mimari Projesi seçilen Varyap Meridian'ın içerisinde yer alan Varyap Grand Tower’ın zirvesinde yer alan en gözde daireler özel bir tanıtımla bu ay içinde satışa sunuluyor.

GAYRİMENKUL Oskarları olarak bilinen 'International Property Awards 2010'da Dünyanın En İyi Mimari Projesi seçilen ve İstanbul'un yeni finans merkezi Batı Ataşehir’de TOKİ iştiraki EMLAK KONUT GYO ile hasılat paylaşımı esasına göre inşa edilen LEED kayıtlı Türkiye’nin ilk+ yeşil karma konut projesi Varyap Meridian içerisinde yer alan Varyap Grand Tower’ın zirvesinde yer alan en gözde daireler özel bir tanıtımla bu ay içinde satışa sunulacak. 61 katlı Türkiye’nin en yüksek katlı binası ve ilk yeşil gökdeleni Varyap Grand Tower'da İstanbul'u 360 derece zirveden seyredebilme imkanı veren bu daireler için talep toplanmaya başlandı. Varyap CEO'su Erdinç Varlıbaş, 2011 yılında gerçekleştirecekleri projelerin büyüklüğünün toplamının ise 2 milyar doları bulacağını söyledi.

Zirve satışa sunuluyor

Varyap Meridian projesinde 20 ila 61 kata sahip 5 rezidans kule içerisinde 1500 konut, 50 bin metrekarelik kiralık alana kurulan bir iş merkezi, 20 bin metrekarelik ofis binası, kongre ve iş merkezi ile toplam 6 kule ve 3 adet yatay ticari blok bulunuyor.Satışa sunulduğu günden bu yana Türkiye ve uluslararası piyasalarda büyük beğeni toplayan Varyap Meridian'ın birinci ve ikinci etap satışları tamamlanırken, üçüncü etapta yer alan Varyap Grand Tower’ın daire satışları devam ediyor. Varyap Grand Tower’ın zirvesinde yer alan en gözde daireler ise özel bir tanıtımla bu ay içinde satışa sunulacak. 61 katla Türkiye’nin en yüksek binası olan Varyap Grand Tower’ın üst katlarındaki daireler özel olarak tasarlanırken, binanın en üst katı tamamıyla rezidans kullanıcılarına özel executive lounge olarak tasarlandı. Varyap Grand Tower’daki dairelerin yüzde 80’inde, 5 ile 24 metrekare arasında değişen büyüklükte kat bahçeleri yer alıyor. 38 teraslı daire bulunan Varyap Grand Tower’da, teras büyüklükleri 4 ile 65 metrekare arasında değişiyor. Projenin konut kısmının son etabı kaçırılmayacak satış fiyatları ve ödeme koşullarıyla yüksek prim imkanı sunuyor. İstanbul'u 360 derece zirveden seyredebilme imkanı veren bu daireler için talep toplanmaya başlandı.

Sertifikalı ilk yeşil proje

Türkiye’nin LEED kayıtlı ilk yeşil konut projesi olan Varyap Meridian’da tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci malzeme seçimi, atık yönetimi ve elektriğin bir kısmının rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılarak üretilmesi ile yüzde 40’a varan enerji ve su tasarrufu hedefleniyor. Proje, bu yanıyla, sakinlerine yüksek konforun yanısıra minimum tüketim maliyeti sağlıyor. Projeyi yeşil bina sınıfına alan en önemli detayların başında ise atık maliyetlerinin yüzde 50 - 90 arasında, CO2 salınımının yüzde 35 oranında azaltılması yer alıyor. Enerji tasarrufuna ilişkin alınan bu önlemler aidat giderlerinin de düşmesine neden olacak. Proje alanının yüzde 85’i yeşil alandan oluşuyor.

Finans Merkezi'nin ilk iş, otel ve kongre merkezi satışa çıkıyor

Erdinç Varlıbaş, yeni finans merkezi Ataşehir’deki Varyap Meridian projesinin dahilinde Türkiye’nin ilk yeşil ofis binasının yer aldığını belirterek, şunları söyledi: "Özenle tasarlanmış ve uluslararası standartlarda ofis özellikleri taşıyan, aynı zamanda Türkiye’nin satışa sunulan ilk yeşil ofis binası ve finans merkezinin ilk ofis projesi olan bu projenin satışına bu ay içinde başlamayı planlıyoruz. 50 bin metrekare satılabilir alana sahip bina Anadolu yakasının yeni kongre, fuar ve iş merkezi olacak. İşletmesi uluslararası bir markaya verilecek olan 5 yıldızlı otel, toplantı odaları, açık ve kapalı havuzlar, spa ve spor merkezi, kütüphane, konsiyerj hizmetleri, eğlence ve hobi odaları, sekreterya, restorana ve kafeleriyle birlikte yeni nesil ofis anlayışını ilk defa Türkiye’ye getiriyor. Yoğun talep gören ofis binası için ön talepler alınmaya başlandı."

Türkiye’yi aştı dünyaya açıldı

VARYAP Meridian, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin 60 şehrinden müşteri portföyüne sahip. Proje, sadece İstanbul ve çevre illerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından talep alıyor. Yabancı yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği Varyap Meridian’da toplam müşterilerin yüzde 15'i yabancı yatırımcılardan oluşuyor. Başta Rusya ve ABD olmak üzere, İngiltere, Almanya, Avustralya, Kanada, Güney Kore, Hollanda, Fransa, Çin, Belçika, Dubai, İsviçre ve İspanya’dan gelen yatırımcılar bulunuyor. Bunda da, Varyap Meridian’ın Gayrimenkul Oskarları 2010’da Dünyanın En İyi Mimari Projesi seçilmesinin büyük etkisi var.

Varyap'tan yeni simgeler yolda

VARYAP'IN 2011 yılı gündeminde, mimari ve tasarım özellikleriyle adından çok söz ettirecek iki yeni projesi daha bulunduğunu ifade eden Erdinç Varlıbaş, şu bilgileri verdi: "Batı Ataşehir Varyap Merkez Alışveriş ve Kültür Merkezi'nin yanı sıra GAP İnşaat Konsorsiyumu ile birlikte Doğu Ataşehir'de inşa edilecek olan karma gayrimenkul projemiz olacak. GAP İnşaat'la birlikte gerçekleştireceğimiz proje, 100 bin metrekarelik bir arsa üzerinde, bir kentsel tasarım harikası olacak. Proje konut-residans, ofis, otel, okul, kongre, kültür merkezi ve AVM'yi içerecek. Mimari proje için önemli isimlerin katılımıyla bir konkur düzenledik. Projeyi RMJM Mimarlık Bürosu tasarladı. Bunun yanında dünyada alanında uzman 17 danışmanlık kuruluşu da sürecin içerisinde yer alıyor. Batı Ataşehir'de, Varyap Meridian projesinin devamı niteliliğinde olan Varyap Merkez Alışveriş ve Kültür Merkezi projesi ise, henüz inşasına başlanmadan MIPIM AR-Geleceğin Projesi Ödülleri yarışmasında, Perakende ve Eğlence kategorisinde ödüle değer görüldü. Projenin mimarlığını, Emre Arolat üstlendi. 2011’de ayrıca Ataşehir’de finans merkezinin ortasında yer alacak iş merkezi projesine başlayacağız. Finans merkezindeki bu iş merkezi, 10 dönümlük bir araziye sahip ve 50 bin metrekare inşaat alanı olan bir proje geliştireceğiz. 2011 yılında gerçekleştireceğimiz projelerin büyüklüklerinin toplamı ise 2 milyar dolar civarında olacak."



Türkiye’nin en düşük konut kredisi faiz oranı Varyap Meridian’da

VARYAP Meridian’da, yüzde 1 peşin ve yüzde 75 banka kredisine ek olarak, kalan yüzde 24'lük kısım için aylık 0.44 faiz oranı ile Varyap Kredisi kullanılabiliyor. Akbank, Halkbank ve Vakıfbank, Varyap Meridian’a kredi sağlayan anlaşmalı bankalar arasında yer alıyor. Varyap Grand Tower’da, stüdyodan, 4+1’e kadar, her biri kendi içinde özel tasarımlı pek çok daire seçeneği bulunuyor. Varyap Grand Tower’da, 3 bin TL peşinat ödenerek, Türkiye’nin en düşük konut kredisiyle daire sahibi olma şansı sürüyor. Üst düzey bir proje olan Varyap Grand Tower’daki stüdyo ile 4+1 arasındaki dairelerin satış fiyatları ise 349 bin TL ile 2 milyon 102 bin TL arasında değişiyor.

Varyap Meridian en çok kazandıranlar arasında

VARYAP Meridian, en çok kazandıran yatırım olarak dikkati çekiyor. Proje başladığı günden bugüne kadar artan satış ve pirim performansı ile sadece Türkiye’de değil dünya da da yatırımcıların ilgisini çekti. Proje tamamlanana kadar yüzde 300'e varan prim yapması hedefleniyor. Bunda temel sebepler, projenin inşasının da bitmeye yakın olması, Ataşehir Finans Merkezi’nin inşasının çok yakında başlayacak olması ve sıra dışı bir mimariye sahip oluşunun yanında, yeşil bina sertifikasına sahip olması ve profesyonel işletme sistemi ile bütün sitenin yönetilecek olması gösteriliyor.



Dünyada 10 büyük firmadan biri olma hedefi var

VARYAP'ın hedeflerinden de söz eden Erdinç Varlıbaş, "Varyap olarak, dünyanın gayrimenkul sektöründeki 10 firmasından birisi olabilmeyi hedefliyoruz. Nasıl ki Türkiye ekonomisi dünyada, 10 büyük ekonomi içinde olmayı hedefliyorsa, biz de Türkiye gayrimenkul sektöründeki bir firma olarak Türkiye’nin hedefinin gerisinde kalmadan ilerlemek istiyoruz" şeklinde konuştu. Varlıbaş, geleceğin binaları hakkında da, "Geleceğin binası yeşildir, geleceğin binası demokratiktir, geleceğin binası teknolojiktir, geleceğin binası insanidir ve geleceğin binası kozmopolittir" dedi.

Yeni stadyum projeleri olacak

ERDİNÇ Varlıbaş, Varyap olarak Seyrantepe Spor Kompleksi projesinin ardından, hem yurtiçi, hem de yurtdışında stadyum yapımı için teklifler aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde bu teklifleri de değerlendirerek yeni bir stadyum projesinde yer almayı planlıyoruz" dedi.

Çağrı Merkezi: 444 40 30

www.varyapmeridian.com