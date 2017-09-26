Zırhlılar manevraya başladı, Irak askerleri tatbikat alanına getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki tır parkının karşısındaki boş alanda 18 Eylül’de başlattığı tatbikat, 9’uncu gününde devam ediyor. Tatbikatta 3’üncü safha bugün başladı. Alanda bulunan tank ve diğer zırhlı araçlar, sabah saatlerinde rutin bakımlarının yapılmasının ardından 09.00'da bulundukları mevzilerden çıkarak manevra yaptı.

Dün akşam saatlerinde tatbikata katılmak üzere Türkiye’ye gelen ve kargo uçakla Şerafettin Elçi Havalimanına inen Irak askerleri de saat 10.00 sıralarında iki zırhlı midibüs ile konuşlandırıldıkları askeri birlikten alınarak, tatbikat alanına getirildi.







TSK’da dün yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017’de başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir” denilmişti.