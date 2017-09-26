Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Zırhlılar manevraya başladı, Irak askerleri tatbikat alanına getirildi

    Zırhlılar manevraya başladı, Irak askerleri tatbikat alanına getirildi

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 11:36 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:51

    Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikatta 3’üncü safha başladı. Tatbikat alanında tank ve diğer zırhlı araçlar manevra yaptı. Irak askerleri de zırhlı midibüslerle alana getirildi.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Türkiye’nin Irak sınırında bulunan Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısına yaklaşık 3 kilometre mesafedeki tır parkının karşısındaki boş alanda 18 Eylül’de başlattığı tatbikat, 9’uncu gününde devam ediyor. Tatbikatta 3’üncü safha bugün başladı. Alanda bulunan tank ve diğer zırhlı araçlar, sabah saatlerinde rutin bakımlarının yapılmasının ardından 09.00'da bulundukları mevzilerden çıkarak manevra yaptı.

    Zırhlılar manevraya başladı, Irak askerleri tatbikat alanına getirildi

    Dün akşam saatlerinde tatbikata katılmak üzere Türkiye’ye gelen ve kargo uçakla Şerafettin Elçi Havalimanına inen Irak askerleri de saat 10.00 sıralarında iki zırhlı midibüs ile konuşlandırıldıkları askeri birlikten alınarak, tatbikat alanına getirildi.

    Zırhlılar manevraya başladı, Irak askerleri tatbikat alanına getirildi

    TSK’da dün yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Eylül 2017 tarihinden itibaren Silopi/Habur bölgesinde icra edilmekte olan tatbikatın üçüncü safhasına 26 Eylül 2017’de başlanacaktır. Tatbikatın bu safhası, bugün akşam saatlerinde bölgeye intikal eden Irak Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlik/unsurların da katılımı ile birleşik olarak icra edilecektir” denilmişti.

    Etiketler: ıra , tsk , tatbikat , asker
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri