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    Zırhlı para aracına kurşun yağdırdılar... Hesap edemedikleri bir şey vardı

    İHA
    11 Ağustos 2017 - 10:15Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 10:17

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde motosikletli 2 kişinin, özel bir bankanın zırhlı aracına pompalı tüfekle gerçekleştirdiği soygun girişiminde 2 kişi yaralandı. Soyguna müdahale eden motosikletli güvenlik görevlisi engel oldu.

    Alınan bilgiye göre, olay sabah 09.00 sıralarında Modern Evler Mahallesi, Paşakaraca Konutları arkasında meydana geldi. Özel bir bankaya ait finans şirketinin para nakil aracını takibe alan motosikletli iki kişi, MOBESE kameralarının olmadığı sokakta pompalı tüfekle araca saldırı düzenledi. Şoför mahalline ve önde oturan güvenlik görevlisine ateş eden saldırganlara finans şirketine ait keşif için önde seyreden motosikletli güvenlik görevlisi müdahale edince saldırganlar kaçtılar.

    Aracın zırhlı olması görevlilerin hayatını kurtarırken, hafif yaralı şoför ve güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparken çevredeki vatandaşlar çalışmaları film gibi izlediler.

    Saldırganların pompalı tüfeklerle üç el ateş ettiklerini belirten özel güvenlik şirketi çalışanları, aracın para yüklü olduğunu ancak saldırganların amacına ulaşamadan kaçtıklarını belirttiler.

    Zırhlı para aracına kurşun yağdırdılar... Hesap edemedikleri bir şey vardı

    Etiketler: soygun , HATAY , zırhlı araç
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