Zırh belimi büktü

Genç oyuncu, herhangi bir sağlık sorunu olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dizide kılıç kullanıyor, at biniyorduk. Ayrıca giydiğimiz zırhlar da çok ağırdı. Tüm bunlar nedeniyle omurga ve kaslarda biraz zedelenme oluştu ama ciddi bir şey yok. Zaten herhangi bir sıkıntım kalmadı artık. Sadece kontrole geliyorum.” Dizinin son bölümünün önümüzdeki hafta ekrana geleceğini söyleyen İynemli, “Sakallarınızı kesecek misiniz?” sorusu üzerine de “Bir tık kestim zaten. Yavaş yavaş kesiyorum, çünkü bir anda kesersem alışamam” diye konuştu.