Ziraat Tavuğu

Bravo Beşiktaş... Bravo.. Helal olsun Kupa şampiyonu sana. Helal olsun lig şampiyonu sana. Sen geçen sezonun Türkiye Kupası şampiyonu, sen geçen sezonun Turkcell Süper Lig şampiyonu... Helal olsun.
Hürriyet Haber
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçında '0' puan alan Beşiktaş... Ligde kötü giden, Avrupa'ya veda eden ve futbol adına olumlu tek iş yapmayan Beşiktaş'a helal olsun...
Cemal Erbaş yazıyor
Bu taraftar bunları hak ediyor. Dünyanın bile kabul ettiği bu taraftar grubu bunları hak ediyor değil mi ? Nerede yönetim, nerede teknik kadro, nerede yüreğini, canını sahaya koyan futbolcular... Bu takımı yok ettiniz... Tarihine leke düşürdünüz... Yazıklar olsun... Milyonlarca Beşiktaş taraftarının boynunu eğdirmeye ne hakkınız var sizin, sizlerin. Bunun hesabını kim verecek? Başkan, Denizli senin başını yakıyor haberin var mı? Bu Denizli Beşiktaş'a hoca falan olamaz. Ben amatör kümede takım başkanı olsam hoca diye vallahi de billahi de takımın başına getirmem... Çok özür diliyorum büyük Beşiktaş taraftarından.. Hep sesiniz, soluğunuz olmaya çalışıyorum... Güzel kelimeler kurmak, iyi bir maçı yazmak istiyorum... Ama maalesef... Verem, kanser, heder eder bu takım bizleri... Kurtarıcı Serdar, Nihat... Oyuna girdiler müthiş oynadılar... Ya hoca bunlardan bize fayda olmaz... Olmaz Denizli, Nihat'tan İbrahim Kaş'tan bi yol olmaz... Başkan tek mi gidersin, Mustafa' yı da mı götürürsün bilmem ama, bir şeyler yap artık... Halen içinde birazcık Beşiktaş aşkı varsa Allah aşkına...