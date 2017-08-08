Ziraat Katılım'ın ilk yarı net kârı 53.6 milyon TL oldu

Ziraat Katılım'ın geçen sene Haziran sonunda net kârı 2.5 milyon TL olurken, 2016 sonunda net kârı 30.6 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Banka açıldığı 2015 yılının sonunda ise 11.9 milyon lira zarar açıklamıştı.

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, bankanın 2017 ikinci çeyreğinde nakdi finansmanda 7.9 milyar TL, gayri nakdi finansmanda ise 4.8 milyar TL’ye ulaşarak, toplam fon kullandırım büyüklüğünü 2016 yıl sonuna göre yüzde 40 artışla 12.7 milyar TL’ye yükselttiğini söyledi.

Ziraat Katılım'ın yılın ilk yarısına göre toplanan fonlarını yüzde 31 arttırarak 7.3 milyar TL toplam fon büyüklüğüne ulaştığını belirten Özdemir, "Bankamız bilanço büyüklüğünü de 2016 yıl sonuna kıyasla yüzde 37 oranında artırarak 10.9 milyar TL'ye yükseltti" dedi.

Özdemir, 2017 ikinci çeyreğinde sermaye artırımında kullanılmak üzere Hazine Müsteşarlığı tarafından sağlanan 500 milyon TL'lik katkı sermayenin de bilançodaki hızlı büyümenin destekçisi olduğunu ifade etti.

Bültene göre bankanın ilk yarı sonunda 56 şube ve 743 personeli bulunurken, katılım bankacılığı pazar payı ise yüzde 8 seviyesinde.