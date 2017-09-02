Ziraat Katılım’ın ihracı sevindirdi

Ziraat Katılım 29 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleştirilen ihraç ile 104 gün vadeli 100 milyon TL fonlama temin etmiş oldu. Ziraat Katılım’ın kira sertifikası ihracına nitelikli yatırımcılardan iki kat talep geldi. Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir “Ziraat Katılım olarak, katılım bankacılığı prensipleri ile sektörün mevcuttaki payını istikrarlı bir şekilde büyütme misyonumuz kapsamında, kira sertifikası alanında yatırımcılara daha geniş imkanlar sunarak reel sektöre katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.