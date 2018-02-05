Ziraat KatÄ±lÄ±m'dan 2017'de 158,9 milyon TL net kar

KullandÄ±rdÄ±klarÄ± nakdi fonlarÄ±n yÃ¼zde 103 artarak 11,7 milyar liraya, gayri nakdi fonlarÄ±n da yÃ¼zde 74 artÄ±ÅŸla 6,1 milyar liraya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zdemir, "Ãœlkemiz ekonomisine saÄŸlanan destek toplam 17,8 milyar liraya ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Ziraat KatÄ±lÄ±m'Ä±n bilanÃ§osunda nakdi finansmanlarÄ±n payÄ± bir Ã¶nceki yÄ±la oranla 10 puanlÄ±k artÄ±ÅŸla, yÃ¼zde 80 seviyesine yÃ¼kselmiÅŸtir. Bu sÃ¼reÃ§te, ekonomimizin can damarÄ± konumundaki KOBÄ°'ler baÅŸta olmak Ã¼zere reel sektÃ¶rÃ¼n finansmanÄ±na yÃ¶nelik desteÄŸimiz artarak devam etmiÅŸtir."Â

Ã–zdemir, geÃ§en yÄ±l sonu itibarÄ±yla toplam cari ve katÄ±lma hesaplarÄ±nda 2016'ya gÃ¶re yÃ¼zde 78 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 10 milyar lira bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.Â

Kaynak Ã§eÅŸitliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± ve geniÅŸletilmesi Ã§erÃ§evesinde yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± bankalardan fon saÄŸlanmaya 2017'de de devam ettiklerini belirten Ã–zdemir, bu kapsamda 2016 yÄ±lÄ±nda temin edilen 155 milyon dolar tutarÄ±ndaki murabaha sendikasyonunun, 2017 yÄ±lÄ± itfasÄ±nda 6 farklÄ± Ã¼lkeden 13 bankanÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla 236 milyon dolar olarak yenilendiÄŸini anÄ±msattÄ±.Â

Ã–zdemir, ayrÄ±ca yÄ±l iÃ§erisinde banka iÅŸtiraki Ziraat KatÄ±lÄ±m VarlÄ±k Kiralama aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 1,1 milyar lira tutarÄ±nda 9 adet kira sertifikasÄ± ihracÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve nitelikli yatÄ±rÄ±mcÄ±lardan beklenenin Ã§ok Ã¼zerinde talep geldiÄŸini ifade etti.Â

MayÄ±s 2017'de uluslararasÄ± derecelendirme kuruluÅŸu Fitch Ratings tarafÄ±ndan bankanÄ±n yabancÄ± para cinsinden uzun vadeli notunun BB+ olarak aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, TÃ¼rkiye ekonomisine ve bankaya olan gÃ¼venin gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ÅŸekilde teyit edildiÄŸini aktaran Ã–zdemir, "2017 yÄ±lÄ±nda Hazine MÃ¼steÅŸarlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Ziraat KatÄ±lÄ±m'a saÄŸladÄ±ÄŸÄ± 500 milyon liralÄ±k ilave sermaye ve kuruluÅŸumuzdan itibaren ÅŸube aÄŸÄ±nÄ± geniÅŸletmeye yÃ¶nelik sabit sermaye harcamalarÄ±nÄ±n 2017 yÄ±lÄ±nda azalma

eÄŸilimine girmesi, 2017 yÄ±lÄ±nda bilanÃ§omuzda kaydettiÄŸimiz saÄŸlÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼meyi desteklemiÅŸtir.

MÃ¼ÅŸteri memnuniyetine Ã¶ncelik veren hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z ve verimlilik odaÄŸÄ±nda yapÄ±landÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ iÅŸ modelimiz sonucunda 2017 yÄ±lÄ±nÄ± 158,9 milyon lira kÃ¢r ile tamamladÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Â "SEKTÃ–RDE Ä°LKE Ä°MZA ATTIK"Â



Metin Ã–zdemir, katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± pazar payÄ±nÄ± artÄ±rmak iÃ§in yeni Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtirmenin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu belirterek, "Ziraat KatÄ±lÄ±m, kuruluÅŸ misyonunun gereÄŸi olarak, rakamsal bÃ¼yÃ¼meye olduÄŸu kadar katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n toplam bankacÄ±lÄ±k piyasasÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± payÄ±n bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmesine ve katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerinin daha geniÅŸ kitlelere ulaÅŸmasÄ±na da odaklÄ±dÄ±r. Bu kapsamda katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensiplerimize uygun olarak, mÃ¼ÅŸterilerimize alternatif Ã§Ã¶zÃ¼mler sunmak adÄ±na araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± yoÄŸun olarak sÃ¼rdÃ¼rmekteyiz." ifadelerini kullandÄ±.Â

GeÃ§en yÄ±l Ziraat KatÄ±lÄ±m'Ä±n, katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde bir ilke imza atarak "Ä°stisna" Ã¼rÃ¼nÃ¼ ile proje finansmanÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini hatÄ±rlatan Ã–zdemir, tamamladÄ±klarÄ± "Ä°stisna" iÅŸlemi ile TÃ¼rkiye'nin en bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir hastanelerinden biri olan Manisa Entegre SaÄŸlÄ±k KampÃ¼sÃ¼ projesinin, kamu-Ã¶zel sektÃ¶r iÅŸ birliÄŸi (PPP) Ã§erÃ§evesinde Ä°slam KalkÄ±nma BankasÄ± ve Ã¼Ã§ uluslararasÄ± bankanÄ±n konsorsiyumu ile Ziraat KatÄ±lÄ±m tarafÄ±ndan, MayÄ±s 2017'de finanse edildiÄŸini kaydetti.Â

Â Ã–zdemir, 2017'nin bir diÄŸer Ã¶nemli iÅŸleminin lojistik sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren bir mÃ¼ÅŸteriyle gerÃ§ekleÅŸtirdikleri "MÃ¼ÅŸareke" iÅŸlemi olduÄŸunu belirtti.Â

Bu iÅŸlemin Ziraat KatÄ±lÄ±m'Ä±n ikinci kÃ¢r-zarar ortaklÄ±ÄŸÄ± projesi olduÄŸunu bildiren Ã–zdemir, "Ziraat KatÄ±lÄ±m'Ä±n aktif olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± bir diÄŸer alan Hazine destekli KGF iÅŸlemleri olmuÅŸtur. BankamÄ±z bu kapsamda 1,4 milyar TL toplam finansman bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne ulaÅŸÄ±rken, yaklaÅŸÄ±k bine yakÄ±n firmanÄ±n bu imkandan

faydalanmasÄ± saÄŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

"Ä°NTERNET BANKACILIÄžI MÃœÅžTERÄ° SAYIMIZ YÃœZDE 100 ARTTI"Â

Metin Ã–zdemir, Ziraat Finans Grubu iÅŸtiraklerinden Ziraat PortfÃ¶y'Ã¼n kurucusu olduÄŸu Ziraat PortfÃ¶y KÄ±sa Vadeli Kira SertifikasÄ± KatÄ±lÄ±m Fonu ile tasarruflarÄ±nÄ± faizsiz enstrÃ¼manlarda deÄŸerlendirmek isteyen ancak vade kÄ±sÄ±tÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ sisteme gelmeyen fonlara, yeni alternatif tasarruf imkanÄ± sunulduÄŸunu belirtti.Â

SÃ¶z konusu Ã¼rÃ¼nlerin ilk etapta Ziraat KatÄ±lÄ±m ÅŸubelerinden iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–zdemir, ekosisteme dahil olmayan kÄ±ymetli madenlerin ekonomik aktiviteye kazandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik "AltÄ±n Toplama GÃ¼nleri" uygulamasÄ±nÄ±n kaynak Ã§eÅŸitliliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu bildirdi.Â

Ã–zdemir, geÃ§en yÄ±l FÄ°LÄ°KA Kart'Ä±n tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bireysel mÃ¼ÅŸterilerin ihtiyaÃ§larÄ±na yÃ¶nelik tasarlanan kartÄ±n katÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ± prensiplerine uygun olarak dizayn edildiÄŸini aktardÄ±.Â

MÃ¼ÅŸterilerin bankacÄ±lÄ±k iÅŸlemlerine yÃ¶nelik ihtiyaÃ§larÄ±na daha hÄ±zlÄ± ve daha etkin Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerileri sunmak adÄ±na 2017'de web ve mobil uygulamalarÄ±nÄ± yenilediklerini anÄ±msatan Ã–zdemir, "Alternatif daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±mÄ±zdaki Ã¼rÃ¼n ve hizmet Ã§eÅŸitliliÄŸimizi geliÅŸtirdiÄŸimiz bu sÃ¼reÃ§te, mÃ¼ÅŸteri memnuniyetini esas alan kurum vizyonumuz ile internet bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktif kullanan mÃ¼ÅŸteri sayÄ±mÄ±z yÃ¼zde 100 arttÄ±." ifadesini kullandÄ±.Â



Â "ZKB VARLIK KÄ°RALAMA Ä°LE SEKTÃ–RE YENÄ° FIRSATLAR SUNUYORUZ"Â



Ziraat KatÄ±lÄ±m Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–zdemir, ÅŸube aÄŸÄ±na geÃ§en yÄ±l 19 yeni ÅŸube eklediklerini ve toplam 63 ÅŸubeye ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

CoÄŸrafi yaygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n daha da geniÅŸlediÄŸini, kurumsal ÅŸube yapÄ±lanmasÄ± kapsamÄ±nda ilk adÄ±m olarak Ankara Kurumsal Åžube'yi mÃ¼ÅŸterilerin hizmetine sunmaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã–zdemir, ÅŸu deÄŸerlendirmeleri yaptÄ±:Â

"GeÃ§en yÄ±l kira sertifikasÄ± ihracÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyen kurumsal ÅŸirketlerin ve bu enstrÃ¼manlara yatÄ±rÄ±m yapmak isteyen yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n taleplerini karÅŸÄ±lamak Ã¼zere ikinci varlÄ±k kiralama iÅŸtirakimiz ZKB VarlÄ±k Kiralama AÅž'yi de

kurduk.

Ä°slami sermaye piyasalarÄ±na desteÄŸimizin yeni ve somut bir ifadesi olan ZKB VarlÄ±k Kiralama, fonlarÄ±n, yatÄ±rÄ±m kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve portfÃ¶y yÃ¶netim ÅŸirketlerinin kaynaklarÄ±nÄ± artan oranda reel sektÃ¶re ve en nihayetinde TÃ¼rkiye ekonomisinin kullanÄ±mÄ±na sunmak iÃ§in yeni ve Ã¶nemli bir fÄ±rsat sunmaktadÄ±r.Â

KÃ¼resel ekonomik faktÃ¶rler ve jeopolitik geliÅŸmelerin olumsuz yansÄ±malarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yurt iÃ§inde yaÅŸanan dalgalanmalarÄ±n etkisinin hissedildiÄŸi 2017 yÄ±lÄ±nda, Ziraat KatÄ±lÄ±m doÄŸru kurgulanmÄ±ÅŸ stratejisi, esnek iÅŸ modeli ve gÃ¼Ã§lÃ¼ mali yapÄ±sÄ± ile hedeflerine ulaÅŸmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±r.

KÃ¶klÃ¼ kurumsal kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n yansÄ±masÄ± olan deÄŸerlerimiz ve etik ilkelerimiz doÄŸrultusunda, reel ekonomiye katkÄ±mÄ±zÄ± artÄ±rmak Ã¼zere Ã¶zveriyle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

KatÄ±lÄ±m bankacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rma misyonumuza sÄ±kÄ±ca baÄŸlÄ± kalarak projelerimize kararlÄ±lÄ±kla devam ederken, nihai hedefimiz TÃ¼rkiye ekonomisine artan oranda deÄŸer Ã¼retmek ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nmayÄ± desteklemektir."Â