Ziraat eylülde 'Varlıklı' olmuş

Bu yıl temmuz ayında kabine revizyonu sonrası görev dağılımında Ziraat Bankası ile Halkbank’ın herhangi bir bakana ya da Başbakanlığa bağlanmaması konusu gündeme gelmişti. CHP’li Faik Öztrak, soru önergesinde, 26 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’te çıkan görev dağılımına ilişkin genelgeyi hatırlatarak, ekonominin genel koordinasyonunun Başbakan Mehmet Şimşek’e verildiğini, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın yeni görevlendirmede kime bağlı olduğunun açıkça ifade edilmediğini gündeme getirdi.



Önergeyi yanıtlayan Şimşek, Varlık Fonu Yönetim Şirketi’nin doğrudan Başbakanlık makamı ile ilişkilendirildiğini belirterek, 24 Ocak 2017 tarihindeki Bakanlar Kurulu kararı ile Ziraat Bankası’ndaki Hazine’ye ait hisselerin Varlık Fonu’na devrine karar verildiğini belirtti. Şimşek, “Bu çerçevede Banka’dan alınan 21 Eylül 2017 tarihli ve 38286/3654 sayılı yazı ile Hazine’ye ait hisselerin Varlık Fonu’na devir işleminin tamamlandığı bildirilmiş ve Banka hisseleri Müsteşarlığımız kayıtlarından çıkarılmıştır. Halk Bankası’nın Varlık Fonu’na devrine ilişkin işlemler ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülmüştür” denildi. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Ziraat Bankası’nın devri 18 Eylül 2017 tarihinde tescil edildi ve 21 Eylül 2017 tarihinde de yayımlandı.



Ziraat Bankası’nın devir işleminin uzamasının bankanın yurtdışı iştirak ve şubelerinden kaynaklandığı ifade edildi. Yetkililer, Ziraat Bankası’nın 18 ülkede temsilciliği olduğunu belirterek, her ülkedeki temsilcilikle ilgili bulunduğu ülkenin otoritelerine bilgi verildiği ve yazışmaların yapıldığını söylediler. Bankanın yapısındaki değişikliğin ilgili ülkelere bildirilmesi gerektiğini kaydeden yetkililer, bu yazışmaların tamamlanmasının ardından hisse devrinin tamamlandığını söylediler. Yetkililer, devirden sonra da Ziraat Bankası’nın ilgili mevzuata göre aynen çalışmalarına devam ettiğini bildirdiler. Ziraat Bankası’nın Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da iştirakleri bulunuyor.