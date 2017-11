Zıpkın gibi, fişek gibi ‘S1F1R B1R’

Nasıl bir dizi bu?

‘The Washington Post’un diziyle ilgili 31 Ekim 2017 tarihli haberinde de belirttiği gibi dönem dizilerinden, romantik komedilerden ve takım elbiseli, son model arabalı mafya üyelerini izlediğimiz dizilerden çok farklı. Adana’da bir göç gettosu olan Hürriyet Mahallesi’nde büyümüş, yasadışı yollara bulaşıp, zamanla Adana’nın en güçlü çetesi olan bir grup gencin hikâyesi. Bu gençler uyuşturucuya, kadın ticaretine ve mahalleliye sırtını dönenlere karşı mücadele içinde. Dizinin arka planına ise grafiti, rap ve sokak kültürü hâkim.

Kimler var?

Tanıdık kimse yok. Zaten dizinin gerçekçiliğinin altını çizen yanı da bu. 20’li yaşlarındaki üç çocukluk arkadaşı Savaş (Savaş Satış), Cio (Cihangir Ceyhan) ve Özgür’ün (Özgür Meriç) dostlukları üzerinden çete savaşları anlatılıyor. Sarsılmaz, Anafor, Cabbar hemen öne çıkan karakterleri. Ekibin hepsi 20’lerin sonunda, 30’ların başında. Bir kısmı doğma büyüme Adanalı, bazıları sonradan gelmiş; hepsi Hürriyet Mahallesi’nde buluşmuş. Yönetmen Kadri Beran Taşkın, Anadolu Üniversitesi Sinema TV mezunu, İstanbul’da çalıştıktan sonra Adana’ya dönmüş. Oyunculardan Cihangir Ceyhan da öyle.

Neden ve nasıl izlemeli?

Ekrana lafın gelişi değil de gerçekten yeni bir soluk getirdiği için izlemeliyiz her şeyden önce, bildiğimiz hiçbir şeye benzemiyor çünkü. Sonra da hikâyesi için, karakterleri için. İlk iki sezonun tüm bölümleri BluTV’de de YouTube’da da var. Üçüncü sezonda düşmanla mücadelenin yanı sıra Savaş, Özgür ve CIO’nun çocukluklarını, dostluklarının nasıl oluştuğunu ve onları hangi koşulların böyle hayata yönelttiğini de göreceğiz. 45 dakika civarında sekiz bölümden oluşan üçüncü sezonun bölümleri perşembe günleri BluTV’de olacak.

HAFTANIN DİZİSİ: Vatanım Sensin (Kanal D, perşembe, 20:00)

Çünkü o kadar heyecanlı bir yerde kaldı ki... Aslı'yla Ateş n'olucak ama asıl Yıldız'la Faryalı n'olucak?

HAFTANIN SEÇKİSİ

Yeni sezon: Fi yeni sezonda Çi (puhutv)

Yeni dizi: Bahtiyar Ölmez (atv, cumartesi, 20.00)

Yemek: Mutfak Dâhisi - Gordon Ramsay (24 Kitchen, hafta içi her akşam, 20.00)

Ev sineması: Suda Balık (TRT1, salı, 20.00)

Dizi: This is Us, ikinci sezon (Foxlife, cuma, 20.20)

12

12 Kasım’da 24. MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreni var. Londra Wembley Stadı’nda düzenlenecek olan törende Rita Ora, Demi Lovato, Kesha, Stormzy, The Killers, Travis Scott gibi isimler sunuculuğun yanı sıra performanslarıyla da sahnede olacak. (MTV, pazar, 23.00)