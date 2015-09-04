Zincirlikuyu'nun Son Ofisleri

Propa İnşaat’ın Zincirlikuyu’da hayata geçirdiği Propa Plaza’nın son ofisleri dolar kuru 2.50 TL’ye sabitlenerek kiralamaya açıldı. Kiralık A + ofis alanları 140 metrekare ile 730 metrekare arasında değişirken, zemin katta cadde cepheli mağaza alanları da yer alıyor.

Propa Plaza’nın A+ ofis katlarında hem küçük alan ihtiyacı olan işletmelere, hem de geniş alan ihtiyacı olan şirketlere kiralık uygun alanlar sunuluyor.



140 metrekareden 730 metrekareye kadar değişen büyüklüklerde son A+ ofis seçenekleri, Propa Plaza’nın 1., 2., 6. ve 8.’nci katında yer alıyor.



Merkezi konumda yer alan cadde mağazaları ise markalı işletmeler için ideal konumuyla dikkat çekiyor.



PROPA PLAZA’DA DOLULUK %85’İ BULDU



Alternetifli işkollarına uygun cadde mağazaları, özel ve resmi kurumlar için prestijli bir iş ortamı sunuyor.



Propa Plaza’nın kiracıları arasında Ulusoy Uluslararası Yatırım Holding, Nfinity Games ve Eurowag gibi uluslararası prestijli kurumlar yer alıyor.



Her biri 196 metrekarelik dört ayrı bölümden oluşan toplam 785 metrekarelik teraslı mağazalar; yeme – içme, banka, sigorta vb. işkollarına yönelik kiralanıyor.



Propa İnşaat, yeni kiracıların artan dolar fiyatlarından etkilenmemeleri için dolar kurunu 2.50 TL’ye sabitledi. Plazadaki ofis kiraları ise 3.500 dolardan başlıyor. Son ofislerin kiralamaya sunulduğu Propa Plaza’da aidatlar ise metrekare başına 2.50 Dolar olarak belirlendi.



TÜM ULAŞIM AKSLARININ MERKEZİNDE BİR OFİS



Tüm ana arterlerin, köprü yollarının, metronun ve alışveriş merkezlerinin kesişme noktasında yer alan Propa Plaza, İstanbul’un tam merkezinde konumlanıyor. Metro ve Metrobüs’e yürüme mesafesinde yer alan Propa Plaza, konumuyla çalışanlara büyük kolaylık sağlıyor.



Bankacılık, sigorta, finans ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Zincirlikuyu’nun kalbinde yer alan Propa Plaza; seçkin kurumlarla bir arada olma imkanı sunuyor.



Propa Plaza’da bina içi geniş kapalı otopark hizmetinin yanında, 7/24 özel güvenlik, resepsiyon, temizlik, bakım, teknik servis dahil tüm hizmetler kiracılara Plaza yönetimi tarafından sağlanıyor.



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