Zincirlikuyu’da Son Ofisler

Propa Plaza, İstanbul’un en prestijli ve en değerli merkezi iş alanı Zincirlikuyu- Levent’te yükseliyor. A + Ofis standartları ötesinde eşsiz bir ofis deneyimi sunan Propa Plaza, Büyükdere Caddesinde mükemmel bir konumda yer alıyor.



Propa Plaza’da Doluluk Oranı %82’yi geçti. Tam istediğiniz ofisler, tam istediğiniz fiyatlarla!

140 m2’den 730 m2’ye kadar değişen büyüklüklerde son A sınıfı ofis seçenekleri, 4,000.-USD’den başlayan avantajlı kira rakamlarıyla sizi bekliyor.



Çalışanlar için büyük kolaylık! Metroya sadece 100 metre mesafede, tüm ulaşım olanaklarının merkezinde!

Tüm ana arterlerin, köprü yollarının, metronun ve alışveriş merkezlerinin kesişme noktasında yer alan Propa Plaza, rakipsiz ulaşım ve toplu taşıma imkanlarının sunulduğu bir merkezde yer alıyor.



Propa Plaza sakinleri tatlı bir çalışma hayatına ilk adımlarını attılar. Seçkin komşularla nezih ve ferah bir çalışma ortamı sizi bekliyor.

Bankacılık, sigorta, finans ve hizmet sektörlerinin tercih ettiği Zincirlikuyu’nun kalbinde yer alan Propa Plaza; seçkin komşularınızla bir arada olma ve tanışma imkanı sunuyor.



Yatırım için de ideal fırsat sunuyor!

Propa Plaza’da satışa açılan sadece 2 ofis, kısa bir süre için 950,000.-USD’den başlayan avantajlı fiyatlarla garantili bir yatırım arayanlar için de eşsiz bir fırsat sunuyor.



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Başlıca Özellikleri:

4 metre tavan yüksekliği

Açılabilir pencereler

Tüm dekorasyon ihtiyaçlarına cevap veren esnek ve ferah çalışma alanları

Bağımsız ısıtma, soğutma ve taze havalandırma sistemi

%100 yedeklemeli jeneratör, merkezi UPS

Fiber optik IT altyapısı

4 yolcu asansörü

Geniş otopark imkanı

7/24 bina güvenliği, CCTV

Bina otomasyon sistemleri

