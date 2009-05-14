Zinciri kırdı kupayı aldı

Gülşah Erkaya yazıyor

Galatasaray’da var olan ve Fenerliler’in haklı olarak dillerine doladıkları ‘Fener Fobisi’nin bir benzeri Beşiktaş’ta da oluşmak sürecindeyken, bu galibiyetle, uzayıp giden mağlubiyetler zinciri kıran Beşiktaş, aynı zamanda rakibinin ‘Bu sezonun en karlı büyüğü” olma fantezisini de İzmir’de bırakmasına yardımcı oldu. Şimdi Fener yönetimi “Fantezim Ege’de kaldı” ya da “Ben nerede yanlış yaptım” şarkıları eşliğinde, zor ama çok zor bir eşikten geçmek durumunda. Zaten dün gece peş peşe gelen Beşiktaş gollerinin ardından gördüğümüz Aziz Yıldırım yüz ifadesi ve maçtan önce yaşanan tatsız olay bu eşiğe çoktan girildiğinin de bir göstergesi.

Bahsi geçen “zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan” ve bu zinciri kaybetmeyi de çok isteyen Beşiktaş, özellikle ikinci yarıdaki futbolu ve Mustafa hoca’nın eğriyi doğruya denk getirebilmesi sayesinde rahat ve taraftarı için hem gurur hem de keyif kaynağı olacak bir galibiyet elde etti. Bu galibiyetin süsü olarak da kupayı aldı. Bizler de güzel bir maç izledik. Oynayana da izleyene de hayırlı olsun.

YANLIŞ HESAP İZMİR’DEN DÖNER...

Aziz Başkan ligde Beşiktaş’ı yendikleri maç öncesi ilginç bir hesap yapmıştı. Fener Beşiktaş’ı lig de yenecek. Kupada da yenecek. Böylece hem Beşiktaş şampiyonluğu kaybedecek. Hem Fener kupayı alacak, hem de dost ve müttefik Sivas şampiyon olacaktı. Ve yine böylece sezonun en karlı büyüğü olacak olan Fenerbahçe’nin yönetimi bir kez daha paçayı kurtaracaktı.

Hesap güzel hesaptı ama İzmir’den döndü. Eskiler bu tip hesaplar için güzel bir söz söylermiş. “Ya matematik bilmiyorsun ya da...” Az kalsın İzmir’de o da oluyormuş. Bakalım Mustafa Hoca’nın kestiği hesabın faturası kime çıkacak.

ESKİ BESTEYE YENİ GÜFTE

Bir bahar sabahı açtım bilgisayarımı, mailleri kontrol ediyorum. Üç Beşiktaşlı dosttan aynı içerikte mailler gelmiş.

Çok bilinen ve sevdiğimiz şarkıların sözlerini bir gecede değiştirip, Fenerbahçeliler’e göndermişler. Ben Gaziantepsporluyum ama sağ olsunlar bana da atmışlar.

Ben de küfürsüz, hakaretsiz, fincanı taştan oymadan ve zekice esprilerle de taraftar olunabileceğinin en güzel örnekleri olan bu yeni güfteleri sizlerle paylaşmak istedim.

Şarkıları da öyle isabetli seçmişler ki, sözleri hiç değiştirmeseniz bile cuk oturuyor, Fenerbahçe’nin yine sönmeyen kupa özlemine...

BİR BAHAR AKŞAMI

Bir bahar akşamı rastladım size

Sevinçli bir telaş içindeydiniz

İzmir de dört yiyip kupayı kaptırınca

Neden başınızı öne eğdiniz.

İçimde uyanan eski bir arzu

İçimde uyanan çooook* eski bir arzu

Dedi ki yıllardır aradığın bu

yine soluyorum büküp boynumu

dün gece nerelerdeydiniz?

Neden başınızı öne eğdiniz?

*(Bu çok, 4 ‘o’ ile çoook şeklinde yazılacak ve usulünce, biraz pes sesle okunacak)

ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ*

elbet bir gün buluşacağız

bu takım kupasız kalmayacak

ikimizin de saçları ak

öyle durup şaşıracağız?

belki bir deniz kenarında

el ele maziyi konuşacağız

benim içimde yanan ateş var

bu kupayla ne zaman buluşacağız.

*Son kupa alındığı sene doğan bebeklere özel. Semih dahil.

BEN GAMLI HAZAN

Ben gamlı taraftar

Sense kupa,

Dinle de vazgeç, dinle de vazgeç,

Sen kendine kendin gibi bir

Genç kartal seç.

Olmaz kupa olmaz

böyle bir takıma varılmaz

Fener de vakit geç, Fener de vakit geç,

sen kendine kendin gibi bir

genç kartal seç...