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    'Zil sinirimi bozuyor' dedi, okulun kablolarını kesti

    Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
    09 Ağustos 2017 - 10:57Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 12:09

    İstanbul Bahçelievler’de yüksek zil sesinin psikolojisini bozduğu gerekçesiyle okulun kablolarını kesen Orhan Çebi, önce 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Çebi’nin pişmanlığını göz önüne alarak cezayı erteledi.

    Haznedar Abdi İpekçi Ortaokulunda 16 Eylül 2016 tarihinde ses sisteminde sıkıntı yaşanması üzerine yapılan kontrolde kablonun kesilmiş olduğu fark edildi. Tamir edilen ses sistemi, 20 Eylül’de de çalışmayınca kabloların yeniden kesilmiş olduğunu görüldü. Bunun üzerine okul müdürü Tamer Çelebi, kamera kayıtlarını izledi. Kayıtlarda 17 ve 19 Eylül akşamı okulun karşısında bulunan emlakçıdan çıkan bir kişinin okulun kapısından atlayarak ses sisteminin kablolarına zarar verip okul kameralarını da kırdığını gördü. Müdür görüntülerdeki Orhan Çebi (41) hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Zil sinirimi bozuyor dedi, okulun kablolarını kestiBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Orhan Çebi’nin ifadesini aldı. Emlakçılık yapan Çebi, ilgili kurumlara yaptığı başvurulardan bir türlü sonuç alamadığını, okulun zil sesinin sürekli ve ısrarlı, inadına yüksek seviyede tutulduğunu belirterek psikolojik ve ruh sağlığının bozulmasından dolayı böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

    Çebi hakkında kamu malına zarar verme suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9’ncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada Çebi 2 bin 500 TL’yi ödeyecek gücü olmadığını belirtti.

    Mahkeme görülen son duruşmada sanığın kamu malına zarar verme suçunu işlediği sabit olduğundan 1 yıl 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığın geçmişteki hali, suç işledikten sonra yargılama sürecinde gösterdiği pişmanlığı nedeniyle tekrar suç işlemeyeceğine kanaat getirdiğinden cezayı erteleme kararı aldı.

     

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    Etiketler: Orhan Çebi , okul , zil
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