MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Konya'da iğrenç iddia... Kendisini böyle savundu: İkisiyle de sevgiliydim

    Konya'da iğrenç iddia... Kendisini böyle savundu: İkisiyle de sevgiliydim

    Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)
    31.08.2017 - 12:02 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 12:30

    KONYA’da inşaatlarda demirci ustası olarak çalışan 20 yaşındaki H.D., akrabası yüzde 50 zihinsel engelli 19 ve 18 yaşındaki iki kızkardeşle zorla cinsel ilişkiye girip, ilişki sırasında görüntüleri kaydettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    Konya’da oturan M.K. dün polis merkezine giderek yüzde 50 zihinsel engelli raporları bulunan kızları 19 yaşındaki N.K. ile 18 yaşındaki M.K.’nın, bir inşaatta çalışan ve akrabaları olan H.D. tarafından cinsel istismara uğradığı ve H.D.’nin kızlarıyla cinsel ilişkilerinin görüntüsünü kaydedip, görüntüleri kendi kardeşi A.A.’ya gönderdiği iddiasıyla şikayette bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şubesi’ne bağlı Güven Timleri, H.D.’yi çalıştığı inşaatta gözaltına aldı.

    H.D., polise verdiği ilk ifadesinde iki kızkardeşle yaklaşık 2 ay önce bir akrabasının düğününde tanıştıklarını ve daha sonra telefonla görüşmeye başladıklarınısöyledi.

    Konyada iğrenç iddia... Kendisini böyle savundu: İkisiyle de sevgiliydim


    İKİSİYLE DE SEVGİLİ OLMUŞ

    Kısa bir süre sonra iki kız kardeşle de sevgili olduklarını ileri süren H.D.’nin ifadesinde şöyle dedi:

    "Kız kardeşlerle 2 ay önce bir düğünde tanıştım. İkisiyle de sevgili oldum. İkisiyle de telefonda görüntülü olarak konuşmaya başladım. N.D. ile telefonda çıplakolarak konuşuyorduk. M.K. ile geçen 5 Ağustos günü akşam saatlerinde adresini tam olarak bilmediğim bir evin bodrum katında kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdim.İlişki sırasında video kaydı yaptım. Daha sonra videoları kendi anneme ve kızların dayılarına whatsapp yoluyla attım."

    H.D.’nin cep telefonunda yapılan incelemede hem iki kız kardeşe hem de başka kızlara ait cinsel içerikli çok sayıda görüntüye rastlandığı belirtildi. H.D.’nin cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

    Kurban Bayramı’ndan sonra vatani görevini yapmak üzere Manisa’ya gitmek için hazırlık yaptığıkaydedilen vepoliste kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 9 kaydı bulunan H.D.’nin sorgusunun sürdüğü belirtildi.

    Etiketler: Konya , taciz , akraba , zihinsel engelli
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri